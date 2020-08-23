Тренер «Спартака» Тедеско оценил победу над «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/71ee8b18-e570-11ea-adb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги столичного дерби с «Локомотивом», в котором «красно-белые» одержали волевую победу (2:1).

Ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» на московском стадионе «Открытие Арена». Матч закончился со счётом 2:1.

Было тяжело отыгрываться после неудачного начала матча, когда мы пропустили мяч со стандартного положения. Рад, что команда не сломалась психологически и сравняла счёт в начале второго тайма. К сожалению, нам немного не хватало хладнокровия при равном счёте, когда нужно было придержать мяч — вместо этого часто опрометчиво бежали вперёд, делали слишком много длинных продольных передач, приводивших к потерям мяча. Тем не менее, очень рад, что команда сумела реализовать игровое преимущество и забила победный мяч, — отметил Тедеско.

Немецкий специалист также выразил удовлетворение судейством бригады арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Никаких претензий к судьям быть не может, они отработали очень хорошо. Можно только поблагодарить их за качественное судейство такого сложного матча, — подчеркнул наставник «Спартака».

Прокомментировал Тедеско и отсутствие в составе «Спартака» Александра Кокорина.

К сожалению, травма пока не позволяет ему тренироваться. Так бывает, когда футболист приходит в команду и не может сразу ей помочь по состоянию здоровья. Надеюсь, Александр вернётся в строй после паузы в чемпионате на матчи сборных (то есть ближе к середине сентября. — NEWS.ru), — сказал Тедеско.

Как писал NEWS.ru, главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение (1:2) его команды в столичном дерби со «Спартаком».