Тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Арсеналом»

https://static.news.ru/photo/0ef0c536-ea24-11ea-9608-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал победу «красно-белых» в матче шестого тура Российской премьер-лиги над тульским «Арсеналом» со счётом 2:1.

Скажу сразу, игра была очень непростая, особенно учитывая тот факт, что за последнюю неделю — это третий матч. Было на восстановление только два дня. Мы хорошо начали, сохраняли свою структуру игры, было несколько хороших голевых моментов. Тем не менее, играть против такой команды, как «Арсенал», всегда нелегко, они действовали на опережение, особенно когда делали передачи в ноги, после этого пропустили. Всегда непросто отыгрываться, тем не менее, мы сразу сумели это сделать, что стало одним из ключевых факторов победы. После этого красная карточка и ещё один гол. Казалось, что всё должно было стать легче, но это не так. «Арсенал» сел в оборону. Ребята не хотели во втором тайме совершить ошибки, поэтому играли осторожно. Задача на вторые сорок пять минут была создать опасность на флангах, но не всегда это получалось. Но счёт на табло, три очка, мы рады победе, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, команда стремиться выиграть все матчи чемпионата, однако некоторые игры даются непросто. Это относится и к прошедшей встрече.

Не получи игрок «Арсенала» красную карточку, игра могла бы сложиться по-другому. В матче против «Сочи» мы играли на победу, а здесь, скорее, на ничью, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, московский футбольный клуб «Спартак» в домашнем матче шестого тура обыграл «Арсенал» со счётом 2:1. Таким образом, «красно-белые» обошли «Зенит» в турнирной таблице.