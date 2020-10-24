Тренер «Рубина» Слуцкий назвал закономерной победу над «Зенитом»

https://static.news.ru/photo/f6ceced8-1621-11eb-b3a5-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих футболистов над «Зенитом» во встрече 12-го тура Российской премьер-лиги. По его словам, итоговый результат (2:1) закономерен.

Мы в этом году уже сыграли со всеми ведущими командами кроме «Зенита». Очень много терпели очень досадных неудач как в игре с «Локомотивом», так и в играх со «Спартаком» и «Краснодаром», поэтому очень важно для нашей молодой во всех смыслах команды было добиться положительного результата. Я очень рад, что мы его добились, я считаю, что он абсолютно закономерен, учитывая количество голевых моментов, которые мы создали, — рассказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Слуцкий признал, что в отдельных моментах «Рубин» испытывал сложности и команде приходилось обороняться, но отметил, что в игре с таким соперником «по-другому невозможно было». По словам тренера, казанцы могли бы быть значительно выше в турнирной таблице, если бы футболисты ответственнее подходили к реализации голевых шансов. Слуцкий заявил, что текущее турнирное положение «Рубина» его не устраивает.

Я надеюсь, что и уровень мастерства игроков группы атаки будет расти, и уровень психологической устойчивости, и соответственно в связи с этим уровень реализации будет выше, — заключил тренер.

«Рубин» после игры с «Зенитом» находится на девятом месте, набрав 18 очков. 31 октября казанцы примут тульский «Арсенал», передаёт ТАСС.

Как сообщал NEWS.ru, «Рубин» хочет, чтобы Российский футбольный союз (РФС) признал ошибку при использовании протокола VAR арбитром Михаилом Вилковым в матче казанцев с «Краснодаром» (1:3). Клуб из столицы Татарстана может обратиться в Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне.