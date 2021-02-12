Тренер киевского «Динамо» лично убирал снег со стадиона

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Главному тренеру киевского «Динамо» Мирче Луческу пришлось взяться за лопату перед домашним матчем его команды с донецким «Олимпиком» в 14-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ).

75-летний румынский специалист вызвался помочь работникам стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского с уборкой снега с поля. Усилия Луческу не прошли даром — матч состоялся несмотря на снегопад. Хозяева победили со счётом 3:1.

Луческу стал тренером «Динамо» летом 2020 года. Фанаты киевского клуба крайне негативно отреагировали на это назначение. С 2004 по 2016 год румынский тренер возглавлял донецкий «Шахтёр», принципиального соперника киевлян.

«Динамо» лидирует в УПЛ после 14 туров с 33 очками, опережая «Шахтёр» на четыре очка. «Горняки» при этом сыграли на матч меньше.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артём Милевский рассказал, что любит попить пива после матчей, передавал NEWS.ru. Отвечая на вопрос об отличиях нынешнего поколения игроков, спортсмен отметил, что они не пьют и потому с ними неинтересно. При этом он подчеркнул, что футболисты не употребляют алкоголь за два-три дня до игры.