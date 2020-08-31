Тренер грузинского «Локомотива» назвал фаворита встречи с «Динамо» в ЛЕ

https://static.news.ru/photo/cafe8558-eb80-11ea-ad70-fa163e074e61_660.jpg Гия Чиабришвили Фото: FC Locomotive Tbilisi/facebook.com

Московское «Динамо» является фаворитом в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против «Локомотива» (Тбилиси), заявил главный тренер грузинского клуба Гия Чиабришвили.

В этой паре фаворитом является наш соперник, но даже на первом этапе нас считали аутсайдерами, — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Чиабришвили добавил, что «Динамо» занимает четвертое место в чемпионате России, а в составе 12 игроков сборной России и молодёжной сборной страны. Также есть легионеры из Хорватии, Германии, Польши, Украины, Боснии и Нигерии.

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне состоялась жеребьёвка 2-го квалификационного раунда Лиги Европы и 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, писал NEWS.ru.