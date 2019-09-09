Защитник и капитан «Химок» Дмитрий Тихий после матча 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Торпедо» (0:1) в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru сказал, что игроков подмосковной команды подвела реализация, а также дал оценку работе бригады арбитров.

— Все злопыхатели вашей команды могут сейчас радоваться — у «Химок» первое поражение в текущем сезоне.

— Эмоции сейчас двоякие испытываю: одни впечатления остались от первой половины матча, а от второй — совершенно другие. В первом тайме у нас совершенно ничего не получилось из того, что мы запланировали. С той установкой, которую давали на первые 45 минут, мы не справились. Плюс в первой половине мы пропустили мяч, который не вытекал из логики игры. Обычный стандарт... Нас об этом, кстати, предупреждали, что наш оппонент умело пользуется такими положениями.

Вторая половина внесла нотку оптимизма, так как мы полностью переиграли «Торпедо», даже в тот момент, когда действовали вдесятером. У нас было больше моментов, соперник просто «сел». Если бы Конате реализовал свой момент в начале второго тайма, то мы бы дожали соперника.

— Главный тренер Андрей Талалаев в перерыве сильно ругался?

— Если не лукавить, то, если говорить мягко, — да

— Чего подмосковному коллективу не хватило для победы?

— Я парням так в раздевалке и сказал, что если бы Конате смог реализовать свой момент в начале второй половины встречи, то мы бы дожали соперника. Все предпосылки к этому у нас были.

— Что скажете про удаление? Главный арбитр вроде бы изначально показал, что можно продолжать играть, но потом поменял своё решение после подсказки бокового.

— Насколько я видел этот момент, главный не свистел в этом эпизоде, он хотел продолжать встречу, но тут вмешался боковой. Самое интересное, что ассистент рефери находился намного дальше главного, но нарушение углядел. Не буду комментировать больше работу судей, поэтому давайте на этом остановимся. Надо этот эпизод пересмотреть на повторе.

— Показалось, что после забитого гола «Торпедо» стало играть по счёту. Согласитесь?

— Да, было такое. По факту им это удалось, но, если отталкиваться от тех моментов, которые мы создали — выход Конате и перекладина, — «автобус» их не спас. Плюс у Кухарчука опасный момент был, я мог попадать в створ.

— «Химки» взяли Конате на флажке трансферной кампании. Успел ли Мохамед адаптироваться в коллективе?

— Да, конечно. Все новички вливаются в наш состав достаточно быстро, мы дружный коллектив, тут никаких проблем быть просто не может. Плюс Конате говорит на русском, что ускорило его адаптацию. Ему комфортно в «Химках».

— Предупреждали ли вы Мохамеда перед матчем, что болельщики «автозаводцев» не очень хорошо принимают темнокожих футболистов?

— Да? Впервые от вас об этом слышу. Не знал, что фанаты «Торпедо» как-то относятся к темнокожим ребятам, поэтому никак не могу данное высказывание комментировать.

— Сейчас постараетесь как можно быстрее выкинуть из головы это обидное поражение? Криминала же в этом никакого нет.

— Конечно, криминала нет. Считаю, что всего лишь 12-й тур прошёл, впереди ещё много матчей. О чём сейчас говорить? Всё интересное в первенстве ещё впереди.

— Но «засечку» торпедовцы оставили? Есть желание в родных стенах реабилитироваться?

— Будет день — будет пища.