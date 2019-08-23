Подмосковные «Химки» уверенно выступают в текущем сезоне, обосновавшись вверху турнирной таблицы первенства ФНЛ. В Кубке России был уверенно свергнут курский «Авангард», который не в самом далёком прошлом был в финале турнира. Защитник химчан Егор Данилкин в эксклюзивном интервью корреспонденту News.ru рассказал о том, что команда держится так высоко благодаря заложенному на тренировочных сборах хорошему фундаменту, а также отметил, что наставник Андрей Талалаев с успехом мог бы работать во многих клубах Российской премьер-лиги.

— Второй раз в этом сезоне вы встречаетесь с «Авангардом». В первенстве ФНЛ вы их «пожалели» — всего лишь 3:0 обыграли. Сейчас же счёт 4:1, два мяча вы забили за первую десятиминутку. Пошло всё гладко с самого начала?

— У нас за первые шесть минут получилось забить два гола. Настрой у «Химок» был боевой — матч ведь домашний. Плюс специфика Кубка — тут от одной встречи всё зависит, нельзя ошибаться. Да и болельщики постоянно нас гнали вперёд, хотелось порадовать их.

— Владимир Дядюн в ФНЛ «сине-белым» забил два мяча, сейчас сподобился на хет-трик. Вы как-то его перед матчем подначивали, говоря, что «Авангард» — его клиент?

— От Володи мы всегда ожидаем много голов, он большой мастер, много поиграл в премьер-лиге. То, что он положил «трёшку» «Авангарду»... красава, тут другие слова подобрать будет трудно.

Владимир Дядюн Сергей Булкин/News.ru

— Он теперь должен «проставиться» перед командой, или в «Химках» такой традиции нет?

— Мы спросим с него. Пока подобных мероприятий в команде не было — всё же не так часто случаются хет-трики. Но надо ввести такое правило, чтобы автор трёх голов «проставлялся».

— Если глянуть на статистику клуба, то получается, что если «Химки» добиваются победы, то обязательно забивают три и более голов. Откуда такая результативность?

— Да, в этом сезоне у нас так получается: если побеждаем, то с большим счётом. Трудно сказать, почему происходит именно так. Думаю, что когда мы забиваем первый, то раскрепощаемся, и дальше соперник просто не может нас остановить. Иногда бывает трудновато в силу графика. Не очень легко показывать результат, когда проводишь третий матч за неделю. В домашних играх дополнительным фактором являются болельщики, которые гонят нас вперёд.

— Команда идёт пока без поражений в ФНЛ. За счёт чего удаётся сохранять эту графу на нуле?

— Слаженная игра, физическая подготовка. У нас очень плотный график, сложный календарь сейчас. Хороший фундамент был заложен на сборах, поэтому мы стабильно добиваемся нужного результата сейчас. Ребят спокойно хватает на 90 минут, тренерский штаб просит нас играть как можно строже, чтобы избежать создания опасных моментов у наших ворот.

— В кубковой встрече с «Авангардом» в перерыве сделали сразу три замены. Это было направлено на то, чтобы дать некоторым лидерам отдых? Результат матча ведь был предрешён.

— Думаю, что желание дать всем возможность поиграть, распределить нагрузку равномерно — это имело место быть, да. Тот же Евгений Гапон, которого я поменял, практически все матчи у нас играет без замен, находится под большими нагрузками. Поэтому сейчас его убрали после первого тайма, чтобы остались силы на предстоящий тур первенства. Он ведь тоже устал, а отдых так необходим сейчас. Ну и жёлтая карточка повлияла на то, чтобы Гапона с поля всё же убрали. Получи он второе предупреждение — непонятно как бы всё в итоге сложилось.

— Вы на поле появились с капитанской повязкой. Оказывала ли она какое-то дополнительное психологическое давление?

— Определённый груз ответственности есть. Не только надо за свои действия на поле отвечать, но и следить за партнёрами, подстегивать и подсказывать. Это тоже определённая нагрузка. Но в матче с «Авангардом» ребята хорошо справлялись и без моих указаний. Считайте, что у Данилкина работы как таковой почти и не было.

— Вас можно спокойно назвать старожилом «Химок»: проводите в подмосковном коллективе уже третий год. Обычно в клубе большая ротация...

— Я бы не называл себя так. Есть у нас Камран Алиев, вот он дольше находится в команде, является воспитанником клуба. Для меня в принципе ничего такого нет, я ведь защищал цвета «Химок» на уровне академий, а потом уезжал в «Динамо».

Камран Алиев fckhimki.ru

— Клуб не так давно расстался с Михаилом Петрусёвым. Для «Химок» это потеря?

— Миша был для нас особенным футболистом. Его очень любили болельщики, Петрусёв провёл за «Химки» свыше ста матчей. Поэтому это большая потеря как для команды, так и для наших фанатов. Он хороший парень, желаю ему удачи в воронежском «Факеле».

— Недавний лидер «Химок» Андрей Мостовой сейчас зажигает в РПЛ, где выступает за «Сочи». Это пример для многих химчан, что надо уходить в «Зенит», даже если это вторая команда? Потом ведь могут в аренду сдать.

— Нет (смеётся). Просто так получилось. У Андрея в «Химках» были некоторые проблемы с игровой практикой. Он в итоге решил пойти в «Зенит-2». Но ведь это не значит, что каждый, кто решится перебраться в стан «сине-бело-голубых», попадёт в главную команду. Если каждый будет стараться, то либо ты с «Химками» поднимешься в элиту, либо какой-то клуб оттуда тебя к себе заберёт. Тут всё зависит только от тебя.

— А вы хотите в РПЛ? Вы же в составе «Динамо» как раз распробовали вкус нашего высшего дивизиона.

— Конечно. Все ребята стремятся оказаться в премьер-лиге. Мы смотрим на свои результаты, видим, что на поле у нас многое получается. Не хотим заглядывать вперёд, концентрируемся только на предстоящем матче, но если получится добиться повышения в классе — мы этому будем очень рады.

— Обычно на первых строчках таблицы ФНЛ находятся те команды, которые имеют хорошую финансовую поддержку. Есть ощущение, что всё это не совсем про «Химки», так ведь?

— Практика показывает, что когда клуб добивается повышения, то появляются дополнительные спонсоры, власти регионов выделяют дополнительные средства. Финансовое положение несколько улучшается, так как трудновато на старом багаже, который был в ФНЛ, участвовать в премьер-лиге. Уровень данных турниров различается.

— Не боитесь, что если выйдите в «стыки» или добьётесь прямой путевки в элиту, то руководство либо попросит притормозить, либо откажется от повышения в классе?

— Мы о таком даже не думаем, если честно. Наша задача — добиваться результата в каждом матче, надо убиваться и доказывать. Думаю, что если мы пробьёмся в РПЛ, то руководство сделает всё возможное, чтобы мы там достойно выступать стали.

— Не могу не затронуть с вами тему «Динамо», где вы несколько лет выступали. Сейчас следите за клубом?

— Конечно, слежу, но ни с кем из присутствующих там сейчас футболистов не общаюсь. Поддерживаю связь лишь с теми, кто вместе со мной выступал в своё время в «Динамо».

— Что сейчас происходит с командой?

— Тяжело сказать. Я могу ошибаться, но мне кажется, что всё это идёт от руководства. Пусть это и достаточно громко будет звучать сейчас. У «Динамо» есть стабильное финансирование, хорошие игроки и грамотный главный тренер. Трудно сказать, что у них не получается. В последнее время голы не идут, надо это исправлять. А в обороне «бело-голубые» всегда действовали очень хорошо. Плюс сейчас заднюю линию доукомплектовали серьёзными исполнителями: выписали Ивана Ордеца, приехал Роман Нойштедтер. Наверное, им надо дать время, чтобы сыграться.

Иван Ордец Сергей Булкин/News.ru

— Не идут голы, а покупается много игроков в линию обороны...

— Да, очевидный вопрос. Но руководству и тренерскому штабу тут должно быть виднее. Может быть, не получается взять тех людей в атаку, которых хочется. Надо брать забивного форварда, который смог бы реализовывать те моменты, которые для него создают.

— Вы считаете Дмитрия Хохлова хорошим специалистом? Болельщики «Динамо» активно призывают главного тренера покинуть свой пост.

— Болельщиков тоже можно понять: они видят, что результата нет. Все понимают, что «Динамо» — это большой клуб с историей. Сейчас есть хорошее финансирование, неплохой подбор исполнителей, а игры нет. Дмитрий Валерьевич — хороший человек и замечательный тренер. «Бело-голубым» просто не везёт. Опасных моментов создаётся очень много, а вот реализация пока оставляет желать лучшего. Надо, чтобы «прорвало».

— По силам ли тренеру справиться с этой проблемой? Она ведь просто дамокловым мечом нависла над «Динамо». Понятно, что пока у Хохлова есть кредит доверия, но ведь ещё пара неудачных игр — и всё может закончиться.

— Считаю, что ему однозначно надо дать время на исправление ситуации, дать шанс всё исправить. Хохлов — очень хороший специалист. Но ему одному очень тяжело, необходимо сплочение всей команды, полная поддержка руководства. Всё должно быть направлено на одну цель.

— Были на новом динамовском стадионе?

— Нет, к сожалению, не получилось. Но друзья и знакомые были на матчах «бело-голубых», говорят, что атмосфера просто сумасшедшая.

— «Динамо» дома уступило «Зениту», «Рубину» и «Локомотиву». Обновлённая арена оказалась несчастливой?

— Я бы так не сказал (смеётся). Соперники ведь тоже были хорошие, мастеровитые. «Прорвёт» «Динамо» — всё будет хорошо. Я в это верю. Большой клуб с такой историей... Не верю, что какие-то локальные проблемы могут остановить команду.

— Может, всё это из-за того, что на первом матче сезона не была на арене Валентина Тимофеевна Яшина, вдова легенды «Динамо»? Какое-то своеобразное проклятие, ведь арена носит имя этого великого вратаря.

— Когда результата нет, болельщики могут начать искать какие-то такие нюансы (улыбается). Те вещи, за которые можно зацепиться. Но, на мой взгляд, тут проблема в реализации моментов. Как только всё наладится — пойдёт результат. Понятно, что сейчас все расстроены тем, что имеют.

— «Бело-голубые» очень часто пропускают решающие мячи в последние 15 минут игры. Это плохая физическая форма, нехватка концентрации или на что-то ещё можно свалить?

— Трудно сказать. Скорее всего, это в большей степени проблема концентрации, так в последние минуты, когда усталость уже накопилась, появляются невынужденные ошибки. Если соперник опытный, то может на этом подловить. В премьер-лиге подобное никто прощать, конечно же, не будет.

— Может, Андрея Талалаева стоит позвать в «Динамо»? «Химки» же громят всех на своём пути.

— Мы Талалаева не отдадим (смеётся). Это 100%! В «Химках» сейчас всё хорошо, игра идёт, а в «Динамо» нет такого. Никто его не отпустит. Андрей Викторович ставит нам зрелищный, атакующий футбол, который очень любят болельщики. Это ещё и результат даёт. Мне кажется, что наш тренер пригодился бы любой команде премьер-лиги. Он очень хороший специалист.

— На следующей стадии Кубка России «Химкам» выпадет кто-то из премьер-лиги. Вам было бы принципиально сойтись с тем же «Динамо», например?

— Честно, нет. Мне совершенно не принципиально. С ребятами эту тему не обсуждали, надо немного отдохнуть от матча с «Авангардом». Встреча, несмотря на счёт, получилась непростой. После жеребьёвки будем готовиться к тому сопернику, который выпадет.

— То есть в раздевалке не было такого, что «теперь мы можем даже и „Зенит“ хлопнуть в следующей стадии»?

— Да нет, конечно (смеётся). Пока все мысли лишь о ярославском «Шиннике», который является нашим ближайшим соперником по первенству ФНЛ, выездная встреча предстоит. Надо восстановиться и полноценно провести этот матч. Конечно, приятно встретиться с кем-то из элиты, получить определённый опыт, для нас это было бы очень интересно.