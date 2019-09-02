«Химки» объявили о переходе нападающего Мохамеда Конате, который текущий сезон начинал в «Тамбове».
В новой команде футболист из Кот-д’Ивуара будет выступать под 24-м номером, сообщает пресс-служба химчан. Подробности сделки не раскрываются.
В розыгрыше чемпионата России Конате провел два матча и не смог отметиться результативными действиями. До этого «Тамбов» расстался с защитником Седриком Гогуа, который пополнил стан ЦСКА.
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