Об этом московском дерби было сказано уже слишком много. Подразумевалось, что увольнение генерального директора Томаса Цорна взбодрит «Спартак», однако вышло как обычно. Первая половина игры была откровенно за хозяевами поля, правда, казалось, будто «Локомотив» так и задумал изначально — измотать соперника, чтобы добить во втором тайме. Но и у «железнодорожников» этот ход не прошёл. В итоге команды разошлись миром (1:1), но наставник «красно-белых» находился на взводе. Неудивительно, на 42-й минуте за разговоры и претензии к главному арбитру Сергею Лапочкину он был удалён. Соответственно, следующий матч в Сочи иностранный специалист также пропускает. Вот неудача.

Тренер даже не хотел выходить на послематчевую пресс-конференцию.

— До последнего момента я не был уверен в том, следует ли мне идти на пресс-конференцию, но в итоге принял решение из уважения к вашей профессии. Я абсолютно шокирован матчем, нас откровенно «убивают»! Уважаю работу судей, понимаю, что она непростая. Но я также хочу, чтобы они уважали и нашу работу, которая тоже является непростой. То, что произошло в матче против «Локомотива», — это не первая ситуация. У нас играли очень молодые ребята, и в который раз против нас принимаются неоднозначные решения со стороны арбитров. Говоря о пенальти, не буду оспаривать сам факт, но Умяров до этого сыграл чисто в мяч, он не нарушал, однако арбитр свистнул и увидел фол. Если эти дети не могут играть в корпус, то это просто «убивает», не знаю, что говорить. Было несколько ситуаций с нашими игроками, почему не обратятся к VAR? Если момент идёт от «Спартака», то сразу свисток и штрафной. Я, честно, не знаю, что говорить ребятам в раздевалке, они подавлены тем, что завоевали только одно очко. Ребята считают, что они играли лучше и заслужили больше против команды, которая бьётся за Лигу чемпионов. Я всегда говорю, что нужно продолжать работать, что что-то изменится в лучшую сторону, но пока ничего не меняется. Всегда принимаются решения против нас. Это не один матч, их было очень и очень много, — начал Тедеско.

— Насколько на вас и команде в целом сказалась новость об уходе Томаса Цорна? К тому же появилась информация, что после окончания сезона вы также покинете команду, так как он вас и пригласил. Готовы ли вы продолжать работу с клубом и может ли это повлиять на ваше решение?

— Для меня это было неожиданностью. Томас проделал хорошую работу, он нам во многом помогал. Он очень грамотный, умный и славный руководитель. У него впереди большое будущее. Он постоянно был с нами: и при разговорах один на один с игроками, и на тренировках, и на теоретических занятиях, он сделал всё для того, чтобы мы занимались делами и ремеслом, не отвлекаясь на сторонние вещи. Но это футбол, это бизнес, подобное происходит. После того, как мне сообщили эту новость, я сфокусировался на «Локомотиве». Сказалось ли увольнение Томаса на игроках? Я не могу дать однозначный ответ, потому что все ребята разные — кто-то переживает больше, кто-то меньше, но несмотря ни на что все вышли на поле и показали достойный футбол, заработав такое важное очко и прервав тем самым безвыигрышную серию «Спартака».

— Вы с сочувствием высказались о Цорне. Скажите, нет ли у вас желания после окончания сезона уехать туда, где спокойно судят, где генеральный директор работает до конца контракта и всё происходит согласно логике?

— Нет. Я абсолютно доволен своей работой, этим клубом, коллективом, мне нравятся эти ребята, мне нравится Москва. Мы делаем всё возможное для того, чтобы сделать команду лучше, думаем и работаем 24 часа в её благо. Я думаю, все заметили прогресс. Мы стараемся сделать так, чтобы эти молодые ребята сделали один или два шага вперёд, но иногда приходится делать один шаг назад. В футболе всё может меняться очень быстро. Тем не менее мы продолжаем работать, верить в команду. Для нас этот чемпионат был и есть странный, непростой, в турнирной таблице все находятся плотно друг к другу и мы можем достойно закончить. Впереди четыре очень важных игры. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы сыграть эти встречи достойно.

— Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев позволил себе некорректное выражение в адрес «Спартака». Видели ли вы это видео, как праздновали игроки «сине-бело-голубых» чемпионство? Обсуждали ли с командой?

— Я не видел это видео, но в курсе, потому что Антон (Лисин — пресс-атташе «Спартака». — NEWS.ru) рассказал мне об этой истории. Нам не нужна дополнительная мотивация. У нас был непростой путь к этому полуфиналу. Ребята настроятся без каких-либо дополнительных раздражителей. Это будет сложная игра, но мы очень молоды и голодны в спортивном плане. Все будут максимально настраиваться, чтобы реализовать большой шанс закончить сезон на хорошей ноте.

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич очень торопился к команде, которая уже собралась в автобусе. Неудивительно, наставника хозяев никто не хотел отпускать.

— Хотелось бы узнать ваше мнение насчёт удаления Тедеско. Это была его не первая красная карточка. Как считаете, заслужил ли он удаление?

— Мне некогда думать о красной карточке Доменико. Меня команда в автобусе ждёт.

— По первому тайму создавалось впечатление, что вы сознательно отдали мяч «Спартаку», зная, что «красно-белые» могут эффективно играть только на контратаках. Верное ли впечатление? Как бы оценили первый матч между командами, какие выводы извлекли?

— Мы знали, что у «Спартака» была серия из двух матчей без побед, знали, что команда будет очень нервничать и рассчитывать на результат. В принципе, в первом тайме так и думали, что соперник будет больше атаковать. Во втором тайме мы заменили несколько игроков, больше контролировали матч, надеялись, что «Спартак» подустанет, по моему мнению, мы были ближе к победе.

Я помню, что «Спартак» выиграл 3:0 в первом круге чемпионата, но надо учитывать, что нам не хватало целой серии травмированных игроков, их отсутствие тоже сказалось, но мы приехали, чтобы выиграть и увезти три очка. Мы максимально играли на последних минутах, но, к сожалению, нам не удалось забить второй гол.