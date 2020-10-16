Тедеско прокомментировал продление своего контракта со «Спартаком»

За год, что я здесь работаю, успел почувствовать себя в России как дома. Но я не считаю нужным сейчас обсуждать вопрос о продлении своего контракта. На данный момент моя голова занята подготовкой к матчу с «Химками», затем нам предстоит лететь в Сибирь на кубковую игру, я думаю о том, когда сможет вернуться в строй Джикия. Как видите, забот хватает. Поэтому вопрос о продлении контракта лучше будет обсудить в тот момент, когда голова будет не так загружена мыслями о текущих делах, — сказал он на предматчевой пресс-конференции.