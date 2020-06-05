Тарханов стал новым главным тренером «Енисея»

Красноярский футбольный клуб «Енисей» объявил, что новым главным тренером клуба станет Александр Тарханов.
Контракт со специалистом руководство клуба планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время, сообщает пресс-служба «Енисея».
Не сомневаемся, опыт Александра Тарханова будет полезен красноярскому клубу: не только даст возможность опытным игрокам иначе реализовать сильные стороны, но и поможет талантливым молодым футболистам, на которых клуб делает ставку, — говорится в заявлении клуба.
На посту главного тренера клуба Тарханов сменит Юрия Газзаева, который возглавлял «Енисей» с августа 2019 года. Его контракт истёк 31 мая.
Последним клубом Тарханова был армянский «Пюник». До этого Тарханов возглавлял ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Урал» и другие российские клубы, а также работал в Литве и Болгарии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского футбольного клуба «Динамо». Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Новым наставником команды стал белорусский специалист Леонид Кучук.