Тарханов стал новым главным тренером «Енисея»

https://static.news.ru/photo/7a7c2f30-a720-11ea-817d-fa163e074e61_660.jpg Александр Тарханов Фото: Wikimedia

Красноярский футбольный клуб «Енисей» объявил, что новым главным тренером клуба станет Александр Тарханов.

Контракт со специалистом руководство клуба планирует подписать по прибытии Тарханова в Красноярск в ближайшее время, сообщает пресс-служба «Енисея».

Не сомневаемся, опыт Александра Тарханова будет полезен красноярскому клубу: не только даст возможность опытным игрокам иначе реализовать сильные стороны, но и поможет талантливым молодым футболистам, на которых клуб делает ставку, — говорится в заявлении клуба.

На посту главного тренера клуба Тарханов сменит Юрия Газзаева, который возглавлял «Енисей» с августа 2019 года. Его контракт истёк 31 мая.

Последним клубом Тарханова был армянский «Пюник». До этого Тарханов возглавлял ЦСКА, «Торпедо», «Крылья Советов», «Урал» и другие российские клубы, а также работал в Литве и Болгарии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Гуренко покинул пост главного тренера минского футбольного клуба «Динамо». Контракт был расторгнут по соглашению сторон. Новым наставником команды стал белорусский специалист Леонид Кучук.