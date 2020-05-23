Тарасов заявил о готовности РПЛ к возобновлению сезона

https://static.news.ru/photo/46ef64e0-01b5-11ea-92f1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что «если на государственном уровне подготовились к пандемии», то и Российская премьер-лига справится с возобновлением футбольного сезона в условиях COVID-19.

Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция. Но вообще, прорвёмся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся, — цитирует футболиста «Чемпионат.com».

По мнению Тарасова, «СМИ нагнетают ситуацию» и распространяют фейки о пандемии, но «по факту всё под контролем».

Как писал NEWS.ru, матчи РПЛ возобновятся 21 июня. До конца сезона игры будут проходить без зрителей, а тренеры получат право выполнять по пять замен.