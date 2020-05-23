Истекающие контракты футболистов «Рубина» продлят до конца сезона

https://static.news.ru/photo/66e426ca-9cdb-11ea-8844-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcrk/facebook.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» договорился о продлении контрактов до конца сезона с игроками, чьи соглашения истекают в конце мая.

По всем футболистам мы достигли договорённости о продлении контрактов до конца чемпионата. Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим, — цитирует спортивного директора «Рубина» Олега Яровинского пресс-служба клуба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иностранные игроки «Рубина» прибыли в Казань из Франкфурта-на-Майне и помещены на обязательный двухнедельный карантин. Дарко Йевтич, Филип Уремович, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Оливер Абильдгор и Сильвие Бегич в ближайшее время сдадут тест на COVID-19.

Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить Российскую премьер-лигу 21 июня, писал NEWS.ru. Также стало известно, что в матчах РПЛ будет разрешено делать по пять замен. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.