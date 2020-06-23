Тарасов после победы устроил для жены романтическую прогулку по Казани

https://static.news.ru/photo/81473132-b555-11ea-9799-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов с семьей Фото: tarasov23/instagram.com

Футболист Дмитрий Тарасов через два дня после победы «Рубина» над «Уралом» с в первом мачте после вынужденного перерыва в РПЛ отправился с женой Анастасией Костенко на прогулку по Казани. Романтический кадр игрок обнародовал на своей официальной странице в социальной сети.

На снимке Тарасов и Костенко запечатлены гуляющими по аллеям Казани. Влюблённые сфотографировались, глядя друг на друга.

Ещё один прекрасный день с семьёй, — подписал футболист фотографию в Instagram.

Казанский «Рубин» на выезде обыграл екатеринбургский «Урал» со счётом 2:1. Тарасов в победном матче на поле не появился. По имеющимся сведениям, игрок ещё не набрал оптимальную форму.

Модель Анастасия Костенко — третья жена Тарасова. С первой супругой Оксаной спортсмен оформил отношения в 2008 году. В 2011 году пара развелась, после этого футболист связал себя узами брака с телеведущей Ольгой Бузовой.

В октябре 2019 году бывший клуб игрока «Локомотив» признал задолженность Тарасова перед его экс-супругой Оксаной и заявил о готовности вычесть долг из зарплаты футболиста. В 2018 году судебные приставы в рамках исполнительного производства по долгу спортсмена арестовали два дорогостоящих автомобиля. За шесть лет футболист был должен бывшей жене на ребёнка около 7,5 млн рублей. Он погасил этот долг.

Как ранее передавал NEWS.ru, Черёмушкинский суд Москвы увеличил размер алиментов на содержание ребёнка, которые Тарасов должен платить бывшей супруге.