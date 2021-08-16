«Сюрпризы не всегда приятные»: Романцев о составе сборной России

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев в разговоре с NEWS.ru оценил объявленный состав национальной команды на предстоящие отборочные матчи чемпионата мира — 2022. По его словам, состав умеет преподносить сюрпризы. И это действительно так — в списке не оказалось нападающих «Зенита» Артёма Дзюбы и «Спартака» Александра Соболева.

Я прекрасно знаю Валерия Георгиевича. И как бы ни пытались его отгадать, он всё равно преподнесёт сюрпризы. И, на мой взгляд и на практике, сюрпризы не всегда приятные, — сказал Романцев.

По его словам, национальный коллектив будет «играть в другой футбол».

С ним (с Карпиным. — NEWS.ru) не соскучишься. Я уверен, что футбол понравится! Заранее это предвкушаю, — заключил он.

1 сентября подопечные Карпина дома сыграют с Хорватией, затем на выезде с Кипром (4 сентября) и на своём поле с Мальтой (7 сентября). После трёх матчей сборная России находится на 2-м месте в группе H, набрав 6 очков.

Ранее Карпин назвал причины невызова нападающих «Спартака» Александра Соболева и «Зенита» Артёма Дзюбы на отборочные матчи чемпионата мира — 2022.