Судья ударил игрока во время футбольного матча

https://static.news.ru/photo/6b325eb2-c5bd-11ea-a6ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fc_legion05

Ассистент главного арбитра товарищеского матча между московским футбольным клубом «Сахалинец» и махачкалинским «Легионом» Сергей Тумасов ударил игрока команды-хозяев во время игры. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Также на видео попал эпизод, где один из судей пользуется телефоном во время матча.

Сам Тумасов заявил, что футболист, которого он ударил, весь матч провоцировал его и оскорблял, а сама стычка произошла уже после финального свистка, передаёт «Спорт-Экспресс».

«Легион» в прошлом сезоне выступал в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Сахалинец» был основан летом 2020 года.

Ранее президент пятигорского футбольного клуба «Машук КМВ», выступающего в ПФЛ, Александр Сахтариди подтвердил, что игроки команды делали ставки на спорт. Он подчеркнул, что только один из трёх футболистов принадлежит «Машуку», двое других были в аренде и уже покинули клуб, писалNEWS.ru.