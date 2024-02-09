В руководстве «Спартака» разразился конфликт из-за трансфера хавбека Metaratings: Абаскаль и Амарал поссорились из-за нового трансфера в «Спартак»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль и спортивный директор клуба Томаш Амарал поссорились из-за возможного трансфера в команду, сообщает Metaratings. По данным портала, Амарал хочет подписать в «Спартак» опорного полузащитника, но Абаскаль с этим решением не согласен.

По данным источника, Абаскаль не согласен с мнением Амарала о необходимости подписать в команду опорного полузащитника. Наставник «Спартака» считает, что хавбеку при нынешней схеме нет места в команде. Отмечается, что спортивный директор «Спартака» пытается его переубедить.

Ранее сообщалось, что суд в Амстердаме обязал футболиста «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, которого спортсмен ранил ножом во время семейной ссоры. Сумма компенсации неизвестна, при этом в Нидерландах уже арестована вилла полузащитника стоимостью €630 тысяч.

В декабре 2023 года стало известно, что между игроками и тренерами «Ахмата» и «Спартака» произошел конфликт в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном. Предвестником конфликта стал эпизод на 35-й минуте матча, когда произошла стычка между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей.