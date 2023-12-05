«Спартак» и «Ахмат» схлестнулись вне поля: была ли драка, кто примирил Baza: футболисты «Ахмата» и «Спартака» едва не подрались в перерыве матча

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Главный тренер ФК «Спартак» Гильермо Абаскаль

Между игроками и тренерами «Ахмата» и «Спартака» произошел конфликт в рамках матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном. Что известно о потасовке, чем она закончилась и кто разрешил ситуацию?

Произошла ли драка между футболистами «Ахмата» и «Спартака»

Как сообщает Telegram-канал Baza, футболисты и тренеры «Спартака» едва не подрались с игроками и персоналом «Ахмата» в перерыве матча в Грозном. Это произошло в тот момент, когда команды уходили с поля в подтрибунное помещение.

Предвестником конфликта стал эпизод на 35-й минуте матча, когда произошла стычка между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Однако по-настоящему конфликт разгорелся уже в коридоре. Ситуацию подогревали представители „Ахмата“, заявлявшие, что спартаковцы „не так себя ведут в гостях“. В какой-то момент ситуация настолько накалилась, что в происходящее между игроками пришлось вмешаться охране стадиона. Во время потасовки также досталось и тренеру „Спартака“ Карлосу Морено: сначала ему немного прилетело от одного из сотрудников административного штаба „Ахмата“, а когда он решил ответить, то получил желтую карточку от судьи за неспортивное поведение», — пишет Baza.

По данным Telegram-канала, конфликтующие стороны начали договариваться о том, чтобы «разобраться» уже после игры.

«При этом якобы звучали слова, что спартаковцы так просто из Чечни не уедут», — добавляет ресурс.

Что произошло между Абаскалем и Беришей

«Ахмат» открыл счет на 34-й минуте матча усилиями форварда Гамида Агаларова, которому ассистировал косовар Бериша. После того как мяч влетел в ворота, Бериша побежал в сторону главного тренера «Спартака» и с двух ног прыгнул на испанского специалиста.

Игрок «Ахмата» не задел тренера, однако в ответ Абаскаль схватил футболиста и повалил на газон, завязалась потасовка между представителями команд.

По итогу эпизода Бериша получил желтую карточку, а наставник «Спартака» был удален.

Фото: fc-akhmat Гамид Агаларов

Кто предотвратил драку между «Ахматом» и «Спартаком»

Baza сообщает, что в конфликт вмешался глава парламента Чечни Магомед Даудов. По данным ресурса, политик спустился в подтрибунное помещение и приложил усилия для примирения сторон.

«Решать вопрос пришлось „старшим“: в подтрибунку спустился председатель парламента Чечни Магомед Даудов, который после утрясал оставшиеся вопросы с представителями „Спартака“. Кроме того, уже перед выходом на второй тайм Даудов даже обратился к футболистам обеих команд с примиряющей речью», — пишет Telegram-канал.

Будет ли дисквалифицирован Бериша за провокацию Абаскаля

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что игрок «Ахмата» не может получить дисквалификацию за свои действия в отношении испанского специалиста.

«У КДК РФС нет юридического основания для рассмотрения эпизода с поведением игрока „Ахмата“ Бериши. Судьи видели эпизод и оценили его желтой карточкой. Дополнительное обращение не предусмотрено», — сказал Григорьянц в беседе с «Чемпионатом».

Что говорят в «Спартаке» об инциденте с «Ахматом»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что нет смысла заострять внимание на информации о потасовке с представителями «Ахмата» в подтрибунном помещении во время перерыва матча команд в чемпионате России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», — сказал Зеленов.

Как закончился матч, какое место в турнирной таблице занимает «Спартак»

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ахмата». После гола Агаларова в концовке первого тайма «Спартак» сравнял счет — на 44-й минуте отличился полузащитник Антон Зиньковский.

Победу «Ахмату» принес точный удар болгарского хавбека Светослава Ковачева в самом начале второго тайма — на 47-й минуте.

После 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 27 очков. От лидирующего «Краснодара» москвичи отстают на восемь баллов.

«Ахмат» идет на 13-й позиции с 16 очками.

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