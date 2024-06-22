Стало известно, как сыграли Португалия и Турция на Евро-2024 Сборная Португалии разгромила Турцию со счетом 3:0 на Евро-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла в Дортмунде команду Турции в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Голы забили португальцы Бернарду Силва (21-я минута), Бруну Фернандеш (56-я минута) и турок Самет Акайдын (28-я минута), отправивший мяч в ворота собственной команды.

Во время матча на поле несколько раз выбегали болельщики. Дважды — во время игры и один раз по окончании встречи. В середине матча Криштиану Роналду сфотографировался с ребенком. Мальчик воспользовался тем, что матч между Турцией и Португалией был остановлен из-за замены, чтобы выпрыгнуть на поле и приблизиться к своему кумиру. Позже то же самое попытались повторить и другие дети, но их перехватили сотрудники службы безопасности. Роналду также повторил рекорд чемпионатов Европы по голевым передачам.

Португальцы набрали шесть очков и сейчас возглавляют турнирную таблицу группы F, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. Турки завоевали три очка и занимают второе место. Сборные Чехии и Грузии набрали по одному очку и занимают третье и четвертое места соответственно.

Ранее нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после встречи с Канадой стал рекордсменом по числу матчей на Кубке Америки. Футболист вышел на турнире в составе национальной команды в 35-й раз. До этого рекорд удерживал чилийский вратарь Серхио Ливингстон, который сыграл в Кубке 34 матча.