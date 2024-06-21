Месси установил уникальный рекорд Лионель Месси установил рекорд по числу проведенных матчей на Кубке Америки

Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после встречи с Канадой стал рекордсменом по числу матчей на Кубке Америки, передает ТАСС. Футболист вышел на турнире в составе национальной команды в 35-й раз.

До этого рекорд удерживал чилийский вратарь Серхио Ливингстон, который сыграл в кубке 34 матча. Игра против канадской сборной завершилась победой аргентинцев со счетом 2:0. Месси записал в свой актив голевую передачу, а голами отличились Хулиан Альварес (49-я минута) и Лаутаро Мартинес (88-я минута).

В Кубке Америки участвуют 16 команд, которых жеребьевка разбила на четыре группы. Две сильнейших сборных из каждого квартета выйдут в стадию плей-офф. Последним триумфатором турнира стала Аргентина.

Ранее португальский футболист Криштиану Роналду стал первым, кто сыграл на шести чемпионатах Европы. Он вышел в стартовом составе в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против сборной Чехии. До этого спортсмен был единственным футболистом, в карьере которого было пять чемпионатов Европы. В этом году его достижение повторил, Лука Модрич, полузащитник сборной Хорватии.

До этого Месси, который выступает за американский «Интер Майами», назвал лучшей командой в мире на данный момент мадридский «Реал». Он объяснил свой выбор тем, что клуб одержал победу в Лиге чемпионов УЕФА в текущем сезоне.