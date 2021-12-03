Стало известно о страданиях Месси в Париже

Аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за французский ПСЖ, страдает в Париже от холода, рассказал его друг, бывший партнёр по «Барселоне» Луис Суарес. Слова игрока «Атлетико» приводит Onze.
Месси сказал мне, что очень страдает, играя в таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это точно, —
сказалСуарес.
В текущем сезоне на счету 34-летнего аргентинца один гол в восьми матчах чемпионата Франции.
30 ноября Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года.