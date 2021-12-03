Стало известно о страданиях Месси в Париже

Фанаты ЦСКА выступили с заявлением, в котором оправдались за собственные слова в адрес руководства клуба. Они признали, что были неправы, когда назвали руководителей трусами и лицемерами. Текст заявления приводит Telegram-канал «Люди в чёрном».

Признаём, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации, и были неправы в высказываниях в адрес руководства ПФК ЦСКА. Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и...