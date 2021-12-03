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Стало известно о страданиях Месси в Париже

Выступающий за ПСЖ аргентинский форвард Месси страдает в Париже от холода
14:41, 04 декабря 2021
Стало известно о страданиях Месси в Париже
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Аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за французский ПСЖ, страдает в Париже от холода, рассказал его друг, бывший партнёр по «Барселоне» Луис Суарес. Слова игрока «Атлетико» приводит Onze.

Месси сказал мне, что очень страдает, играя в таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это точно, — сказал Суарес.

В текущем сезоне на счету 34-летнего аргентинца один гол в восьми матчах чемпионата Франции.

30 ноября Месси в седьмой раз выиграл «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира по итогам года.

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