«Спартаку» дали совет по поиску вратаря Тренер Рапопорт: «Спартаку» нужно купить надежного вратаря

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Борис Рапопорт

Московскому футбольному клубу «Спартак» нужно приобрести надежного вратаря, считает экс-голкипер ленинградского «Динамо», главный тренер петербургского ФК «Зенит» Борис Рапопорт. В беседе с изданием «Рейтинг Букмекеров» он пояснил, что Александру Селихову мешают раскрыться травмы, а Александру Максименко не хватает стабильности.

В «Спартаке» вратарская проблема возникла давно. Были большие надежды на Селихова, когда тот пришел к ним из «Амкара». Но у него очень много травм, часто выбывает. <...> А Максименко очень нестабильный, — высказал мнение Рапопорт.

Как пояснил ветеран футбола, Максименко обладает хорошими данными и способен «вытаскивать» игры, но в то же время допускает много ошибок. Поэтому, как считает тренер «Зенита», в СМИ появляется информация, что «Спартак» ищет голкипера. В частности, кандидатами называют вратаря ЦСКА Илью Помазуна и игрока клуба «Крылья Советов» Ивана Ломаева, отметил Рапопорт.

Ранее суд в Амстердаме обязал футболиста «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, которого спортсмен ранил ножом во время семейной ссоры. Сумма компенсации при этом не уточняется, однако в Нидерландах уже арестована вилла полузащитника стоимостью €630 тысяч.