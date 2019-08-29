https://static.news.ru/photo/5ecd6658-ca91-11e9-a8d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Футбольный клуб «Спартак» проиграл португальской «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы. Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1). Общий счёт после двух игр 1:3.

На 42-й минуте забил полузащитник португальской команды Рикарду Орда (1:0). Он же увеличил разницу в добавленное время (45+3) первого тайма.

На 89-й минуте забил полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев (1:2).

Таким образом, российский клуб заканчивает выступления в еврокубках.

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