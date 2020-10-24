«Спартак» сыграет с «Ростовом» при зрителях

https://static.news.ru/photo/a89b9784-15f7-11eb-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болельщики московского «Спартака» всё же смогут поддержать свою команду на трибунах в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Это подтвердило управление Роспотребнадзора по Москве.

Ранее сообщалось, что домашний стадион «красно-белых» может быть временно закрыт из-за несоблюдения требований безопасности, связанных с пандемией коронавируса. В частности, обеспокоенность органов государственной власти вызвала посещаемость матча с «Зенитом». Согласно действующему регламенту, на матче РПЛ может заполняться до 50% мест на трибунах. По официальным данным, на той игре не набралось и половины болельщиков, но позже появилась информация, что в реальности зрителей было больше.

«Спартак» был готов перенести предстоящую встречу в Ростов-на-Дону, клубы уже пришли к предварительной договорённости. Однако в субботу, 24 октября, стало известно, что москвичи всё же смогут сыграть с ростовчанами дома при болельщиках. Есть, правда, существенный нюанс. Максимально допустимое число зрителей, по крайней мере на отдельно взятый матч, сокращено до 6% от общей вместительности стадиона и составит 2730 человек. «Спартаку» пошли навстречу из-за принятых мер по проведению дополнительных санитарно-противоэпидемических мер на стадионе.

Согласно внесённым изменениям, футбольный матч, запланированный на 31.10.2020 на стадионе «Открытие Арена», можно проводить с участием не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования, — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.

Помимо этого, клуб обязался обеспечить выполнения ряда условий. Это в том числе организация 48 точек прохода на стадион для обеспечения социального дистанцирования, проведение бесконтактного измерения температуры у входящих лиц, бесплатная раздача средств индивидуальной защиты. Матч должен быть обеспечен 438 сотрудниками контрольно-распорядительной службы для отслеживания на трибунах социального дистанцирования в соответствии с маркировкой посадочных мест и соблюдения масочного режима в течении всего матча.

Во время игры должна проводиться трансляция видеороликов и аудиооповещений о необходимости соблюдения социального дистанцирования и использования СИЗ в течение всего матча. Также должен быть усилен дезинфекционный режим помещений, воздуха, контактных поверхностей и установки во всех общественных зонах дозаторов, санитайзеров для обеззараживания рук. Наконец, «Спартак» обязан провести тестирование на коронавирус методом ПЦР спортсменов и персонала.

Как сообщал NEWS.ru, ранее по окончании матча молодёжных команд «Ахмата» и «Спартака» в Грозном неизвестный напал на главного судью встречи Богдана Головко и нанёс ему несколько ударов. Министр спорта РФ Олег Матыцин осудил этот инцидент.