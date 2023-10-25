«Спартак» раскрыл детали восстановления Промеса «Спартак»: Промес успешно восстанавливается и тренируется по особой программе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес успешно восстанавливается после полученной травмы, рассказали NEWS.ru в пресс-службе команды. При этом там добавили, что решение об участии игрока в матче с «Факелом» пока не принято.

Квинси Промес успешно восстанавливается. Пока он работает по индивидуальной программе. Решение об участии его в матче против «Факела» будет принято ближе к игре, — сказали в пресс-службе.

Промес получил травму 22 октября в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве встречи он был заменен Александром Соболевым. «Спартак» тогда выиграл со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Бразилии и игрок клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии Неймар получил тяжелейшую травму — разрыв передней крестообразной связки и мениска. Инцидент произошел в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года со сборной Уругвая. С поля игрока унесли на носилках. Сроки восстановления при подобном характере травмы составляют от полугода. Бразильская сборная проиграл матч со счетом 0:2.

В мае в результате ДТП на Минском шоссе в Подмосковье погиб бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин. Авария произошла во время гонок стритрейсеров.