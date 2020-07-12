«Спартак» проиграл в Сочи из-за автогола и опустился на 10-е место в РПЛ

https://static.news.ru/photo/22e2cfac-c3e2-11ea-a500-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/pfcsochi

Футбольный клуб «Сочи» в матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) на поле своей арены «Фишт» одержал победу со счётом 1:0 над московским «Спартаком».

Единственный мяч в этой встрече был забит защитником «красно-белых» Павлом Масловым в свои ворота. На 24-й минуте 20-летний центральный защитник, проводивший лишь седьмую игру за основной состав московского клуба, неудачно подставил ногу под прострельную передачу хозяев с правого фланга, и мяч влетел в ворота Александра Максименко.

В отсутствие главного тренера Доменико Тедеско, дисквалифицированного на три игры после удаления в столичном дерби с «Локомотивом» в предыдущем туре, руководил подопечными у бровки Андреас Хинкель — один из помощников Тедеско. А для Шамиля Газизова игра в Сочи стала первой в качестве генерального менеджера «красно-белых».

Благодаря этой победе ФК «Сочи» сравнялся со «Спартаком» по набранным очкам (по 33), но обошёл москвичей по дополнительным показателям. Столько же очков и у казанского «Рубина», который свой матч (в гостях с ЦСКА) проводит 12 июля и может в случае победы или ничьей сместить «красно-белых» с 10-го места в таблице РПЛ на 11-е.

От зоны вылета «Спартак» отделяют шесть очков, однако если находящиеся на предпоследней, 15-й строчке таблицы самарские «Крылья Советов» не проиграют в поединке 28-го тура на выезде московскому «Динамо», то этот разрыв сократится, и «красно-белым» в двух заключительных играх чемпионата придётся решать задачу сохранения прописки в РПЛ.

Досрочно завоевавший титул чемпиона страны петербургский «Зенит» в 28-м туре сыграл вничью (1:1) в выездном поединке с грозненским «Ахматом», писал ранее NEWS.ru.