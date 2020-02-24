Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что клуб отправил запрос в Российскую премьер-лигу (РПЛ) на регистрацию футболиста.

Надеемся, что в «Сочи» у Имбюла всё срастётся и он станет выступать на высоком уровне. Ему всего 27 лет. Человек долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет, — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».