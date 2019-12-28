https://static.news.ru/photo/73120b6c-29f2-11ea-a47c-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de

Испанская пресса сообщила, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вернётся в мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно.

Со ссылкой на собственные источники, журналисты утверждают, что президент футбольного клуба Флорентино Перес лично встречался со спортсменом и уговорил его снова выступать за «Реал», игроком которого он был с 2009 по 2018 годы, передаёт Gol.

В этом сезоне Роналду забил десять мячей в 14 матчах чемпионата Италии по футболу.

Как писал NEWS.ru ранее, португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду описал свою жизнь после завершения футбольной карьеры, спортсмен надеется, что сможет прожить больше 50 лет, чтобы узнать как можно больше нового и принять другие вызовы.