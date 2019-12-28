https://static.news.ru/photo/16321d18-29a4-11ea-a36a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabio Ferrari/Lapresse.Lapresse/Global Look Press

Португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду описал свою жизнь после завершения футбольной карьеры.

Спортсмен надеется, что сможет прожить больше 50 лет, чтобы узнать как можно больше нового и принять другие вызовы.

Один из таких вызовов — сняться в кино, — отметил португалец.

Он призвал всех постоянно делать что-то новое для разнообразия своей жизни, передаёт Goal.com.

Как писал NEWS.ru, специалисты международной компании по спортивной аналитике SciSports и профессора университета KU Leuven определили лучшего игрока между нападающим футбольного клуба «Барселона» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма.