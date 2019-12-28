Португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду описал свою жизнь после завершения футбольной карьеры.
Спортсмен надеется, что сможет прожить больше 50 лет, чтобы узнать как можно больше нового и принять другие вызовы.
Один из таких вызовов — сняться в кино, — отметил португалец.
Он призвал всех постоянно делать что-то новое для разнообразия своей жизни, передаёт Goal.com.
Как писал NEWS.ru, специалисты международной компании по спортивной аналитике SciSports и профессора университета KU Leuven определили лучшего игрока между нападающим футбольного клуба «Барселона» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма.
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