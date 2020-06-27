Слуцкий отреагировал на назначенный пенальти в ворота «Рубина»

https://static.news.ru/photo/496d2b5c-b8a4-11ea-a753-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий, чей коллектив проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 0:2 в домашнем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) объяснил, почему команда уступила.

Мы знали, что «Локомотив» часто получает мяч между линиями, но, к сожалению, было два эпизода, когда мы не смогли проконтролировать эту зону. Вот и всё. Я не видел эпизод с назначенным пенальти, но, скажем так, он не выглядел настолько бесспорным, насколько судья так быстро отреагировал и поставил одиннадцатиметровый, — сказал Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

По его словам «железнодорожники» — команда высокого уровня. Перед «Рубином» стояла задача контролировать всех ведущих игроков.

Если бы была задача просто закрыть Алексея Миранчука, то ладно. Но есть ещё Гжегож Крыховяк, Жоау Мариу — очень мобильные футболисты в середине поля, так что не стоял вопрос об одном Миранчуке, — заключил он.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков. «Рубин» занимает 11-е место, имея в активе 26 очков.

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