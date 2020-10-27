«Шахтёр» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/bdefdd0e-1898-11eb-8c47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitalii Vitleo (Kliuiev) via www/Global Look Press

Матч 2-го тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и миланским «Интером» завершился с ничейным счётом 0:0, что позволило украинскому клубу сохранить первое место в группе B.

Игра прошла в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». По ходу матча преимуществом владели итальянцы, однако украинской команде удалось сдержать натиск соперника. Два раза по ходу матча от неминуемого гола «Шахтёр» спасала лишь штанга. Жёлтые карточки в матче получили Алессандро Бастони и Артуро Видаль.

«Сухая» игра с «Интером» позволила «Шахтёру» сохранить лидерство в группе B. «Интер» остался на второй строчке. В 3-м туре группового этапа украинский клуб сыграет 3 ноября с мёнхенгладбахской «Боруссией», а итальянцы померяются силами с испанским «Реалом».

Как сообщал NEWS.ru, 21 октября донецкий «Шахтёр» одержал выездную победу над «Реалом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счётом 3:2.