Российская премьер-лига (РПЛ) вернулась и стартовала скандально. Все вокруг поливают грязью «Сочи» за их отказ переносить матч с «Ростовом», в составе которого у шестерых футболистов был обнаружен коронавирус, болельщики «Локомотива» покинули трибуны после 20-й минуты в знак поддержки Юрия Сёмина, чья отставка всполошила даже тех, кто не поддерживал «железнодорожников». Полузащитник Хвича Кварацхелия, которого не подписал Василий Кикнадзе, феерит в «Рубине», а Александр Соболев, официально пополнивший «Спартак», забивает неудобному «Арсеналу». NEWS.ru обсудил прошедший, 23 тур чемпионата России, с футбольным агентом Дмитрием Селюком. Специалист подробно разобрал все произошедшие ситуации и объяснил, что не так с ЦСКА, которого «размазал» лидер турнирной таблицы петербургский «Зенит».

— Первый тур РПЛ после рестарта получился насыщенным и драматичным. Далеко не надо ходить — «Ахмат» в гостях обыграл «Крылья» со счётом 4:2. Ожидали такой исход?

— Вот как раз этот исход я ожидал, потому что, во-первых, «Ахмат» находился на последней строчке. Перед рестартом чемпионата, я думаю, с командой побеседовали и рассказали о традициях Чечни и клуба. Грозненцы вышли полностью мотивированными и доказали, что их нахождение на последнем месте — это большая ошибка. Их мотивация, безусловно, была выше, чем у «Крыльев Советов», которые в очередной раз показали свою беспомощность. Они являются одними из первых кандидатов на вылет, к сожалению. Перед рестартом они часто высказывались в политическом ключе, так что они ушли в политику, а на поле выглядят очень слабенько.

Я считаю, для того чтобы высказываться на всю страну, для начала надо качественно выполнять свою работу на поле. Стадион, который был построен в футбольном городе, может в очередной раз опуститься в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

— Может ли эта победа вселить уверенность в грозненцев, которая позволит им выйти из красной зоны?

— Да, у меня есть внутренняя уверенность. На Кавказе, а тем более в Чечне, есть определённые традиции и гордость за свой народ. Болельщики и давление не дадут им вылететь в ФНЛ. Тем более, имея такого руководителя в Республике, я думаю, вряд ли «Ахмат» вылетит.

— По драме, наверное, всё-таки лидером выступает матч «Сочи» — «Ростов» (10:1). Многие болельщики, журналисты, экс-игроки возмущались решением главы клуба Бориса Ротенберга не переносить игру. Как вы отнеслись к этому решению?

— Много манипуляций по этому матчу. Всё проще: в этой ситуации виноват «Ростов». Ещё за неделю до игры руководство знало, кто заболел. Они нарушили много моментов, допустив такую вспышку в своей команде. Когда один человек заболел, допустим, полузащитник Хорен Байрамян, то можно было его изолировать и за этот период времени два раза проверить оставшуюся команду, и тогда больных было бы один-два человека, а остальные могли поехать и играть. А они ещё и сыграли двусторонку, сделали всё не так, как надо. В итоге получилось то, что получилось.

pfcsochi.ru

«Ростов» обратился к «Сочи» о переносе. Но в чём команда Ротенберга виновата? За месяц до рестарта чемпионата, как подтвердил генеральный секретарь РФС Александр Алаев, была договорённость между клубами, чтобы не было манипуляций больными, потому что часть команд не хотела доигрывать чемпионат — для них было бы удобно остановить турнир и распределить места в еврокубках. Чтобы не было этих манипуляций, бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение, что тем командам, которые не являются на игру, засчитывается техническое поражение. Все команды были оповещены и приняли эту позицию. Если все договорились, пожали руки, значит так и надо действовать. А когда это случилось с «Ростовом», они начали выяснять, где это написано. «Ростов» решил сделать из этого шоу. 0:3 — нормальный исход, но руководство решило послать мальчиков, которые, кстати, не такие уж и дети. Я тоже могу собрать 17-18-летних ребят, которые точно не проиграют 10:1, а навяжут борьбу.

Более того, «Сочи» до этого проводили игру со своей молодёжью, которая выиграла 2:1 у основного состава. Так что не надо делать показательное шоу. Если следовать логике, то «Ростову» надо переносить игру не только с «Сочи», но и с «Арсеналом», и «Краснодаром» — куда их переносить? Одну можно на 19 июля, как сделали «быки» с «Динамо». А другие игры? И почему «Сочи» должен переносить на 19-ое? Начинают приводить в пример, что в декабре они перенесли матч с «Оренбургом». Тогда была нормальная обстановка, сейчас же период пандемии. Нет места для переноса, и никто не знает, что будет к 19 июля. Может быть, у «Сочи» будет половина больных или травмированных. Так зачем клубу, которому очки нужны на вес золота, это делать? Команда находится в отличной форме, обыграла в товарищеской игре «Краснодар», готовилась к «Ростову». Почему они должны всё бросить из-за того, что «Ростов» неправильно организовал свой тренировочный процесс и часть футболистов заболела? Почему надо винить «Сочи»? «Ростов» должен был выступить и признать свою вину, а не разводить мыльную оперу. Приехали молодые ребята, которых, конечно, обыграли. А сейчас идут голоса: «Вот, могли бы чуть-чуть поддаться». В «Сочи» профессиональные футболисты, им неважно, с кем играть. Пришла команда — они играют. Безусловно, они могли бы забить штук 20 мячей, а если бы забили три и на этом остановились, все бы тоже начали возмущаться.

— Должны ли были игроки «Сочи» быть благороднее и не разрывать детей? Думается, они обыграли бы 16-летних парней, даже если бы клуб вышел играть дублем.

— Вот как можно сказать футболисту «не забивай», если он выходит один на один? В таком случае нарушается весь смысл игры в футбол. Если бы они выиграли 3:1, то все бы сказали: «Что это за команда, если мальчики чуть их не обыграли»? Так что тут со всех сторон шла манипуляция. Если бы выпустили первоклашек, так люди вообще, глядя в телевизор, плакали бы от умиления, как мальчик ударил, и мяч даже докатился до ворот, говорили бы: «Какой это удар!».

Сейчас рассматривают каждый шаг ростовских парней. Я хочу сказать, что вратарь Денис Попов и ещё несколько человек действительно талантливы. Ничего страшного, сыграли и сыграли, но я считаю, перекладывать свои проблемы на плечи «Сочи» и эту драму разыгрывать очень неэтично со стороны «Ростова».

Безусловно, «Сочи» молодой клуб, у них нет столько болельщиков, они только делают первые шаги в своём развитии, но они ни в чём не виноваты, ничего не нарушали, выполняли всё по букве закона. В данном случае они поступили правильно.

— Как итог после матча героями стали ростовчане, а игроки «Сочи» «козлами отпущения». Удастся им изменить сложившееся негативное мнение?

— Всё это пройдёт. Руководство «Ростова» — мои хорошие товарищи, но я считаю, если сам виноват, то будь добр нести ответственность. Всё, что связано с детьми, пусть и возрастными, — это всегда выигрышная ситуация. Клуб не красит то, что они разыграли шоу. Они направили народную любовь к себе, но, с другой стороны, проиграли 1:10, что очень плохо скажется на разнице забитых и пропущенных, которая в дальнейшем может сыграть с ними в распределении мест плохую шутку.

«Игра была равна»

rubin-kazan.ru

— Героем встречи «Урал» — «Рубин» (1:2) стал бывший игрок «Локомотива» Хвича Кварацхелия, которого генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не захотел выкупать из аренды. Как вам матч и игра полузащитника?

— Даже Сёмин говорил, что «Локомотив» сделал большую ошибку, отдав Хвичу в «Рубин». Он действительно очень талантливый футболист. Я не скажу, что «Рубин» мне очень понравился. Игра была пресная, мне не особо понравилась. Но за счёт индивидуальных качеств Хвичи фактически «Рубин» и выиграл — он и гол забил, и передачу отдал. Но сама игра, как говорится, была равна.

«В „Крыльях“ футболисты не растут»

— «Спартак» стал первой командой, которая открыла счёт встречи и не допустила поражения (3:2). Очередная валидольная игра москвичей, но заветные три балла в копилку. Что скажете?

— Я бы не назвал её валидольной. «Спартак» полностью контролировал. Тедеско показывает результат — тренер пришёл в середине чемпионата и ему уже удалось изменить рисунок игры, он грамотно себя показывает с тактической точки зрения. Он действительно переиграл «Арсенал». Команда давала играть сопернику, она оттягивалась, встречалась, выходила на контратаки и забивала. «Арсенал» ничего не мог с этим поделать.

Мне как раз в первом туре после возобновления соревнований понравились три команды — понятно, что это «Зенит», а также «Спартак» и «Сочи» — они лучше всего подготовлены к продолжению чемпионата и показывают достойный футбол.

— Александр Соболев, который стал полноценным игроком «красно-белых», показал отличную игру и, кажется, оправдывает доверие главного тренера Доменико Тедеско.

— Он — профессиональный парень, хорошо работает. Саша правильно сделал, что ушёл именно к Тедеско, потому что, к сожалению, то, что мы видим в «Крыльях», мягко выражаясь, оставляет желать лучшего, там не растут футболисты. А Доменико поможет Соболеву раскрыться, потому что он будет футболиста использовать разностороннее и грамотно, не просто столбом в штрафной площадке. Я думаю, самому Соболеву работать с Тедеско лучше, чем с Миодрагом Божовичем.

— После перерыва «Спартак» продолжал прессинговать, забив ещё два гола, столько же пропустил. Что это было? Игроки расслабились? Или «Арсенал» нашёл в себе дополнительные силы для агрессии?

— Да нет. Когда выигрываешь 3:0, то в конце немного успокаиваешься. Понятно, что и VAR, и левенький пенальти, но это на совести судьи, я считаю, голова футболиста низко находилась, и одиннадцатиметровый не надо было назначать. Но я даже не сомневался, что «Спартак» выиграет. Рестарт чемпионата для «красно-белых» наиболее важен, потому что я уверен, команда попадёт в еврокубки. Не скажу, что я болельщик «Спартака», но этот коллектив — народная команда, у них большая поддержка, и я считаю правильным, чтобы они участвовали в еврокубках от России.

— После игры капитан команды Георгий Джикия поблагодарил болельщиков, которые проводили коллектив из Москвы и встретили в Туле, и заявил, что игроки готовы взять на себя штрафные санкции фанатов, устроивших файер-шоу возле «Открытия Арены». Известно, что полиция возбудила дело против болельщиков. Что думаете на этот счёт?

— Это уважение к своим болельщикам. Джикия правильно сделал, это показывает единство футболистов и болельщиков, которые их поддерживают. Я не скажу, что это супер жест или какой-то популистский. Это просто нормально. Как, например, когда сын любит свою маму. Здесь болельщики расположены к футболистам, футболисты — к болельщикам. Абсолютно нормально, когда происходит и должно происходить единство болельщиков и команды. К сожалению, в «Локомотиве» из-за отставки Юрия Палыча сейчас такого нет.

«Гончаренко пора переставать позорить ЦСКА»

Виктор Гончаренко Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— В ЦСКА тоже заговорили об отставке, но более серьёзной — наставника Виктора Гончаренко. После разгромного поражения (0:4) лидеру чемпионата «Зениту» белорусский специалист не явился на послематчевую пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие. Вообще это поражение показалось исключительно тренерским. Что скажете?

— Безусловно. ЦСКА настолько неважно выглядел, что любой уважающий себя тренер должен уйти в отставку после такого. «Армейцы» всегда ассоциируются с командой, которая борется за наивысшие награды. В этом матче они походили на мальчиков из «Ростова». «Зенит» как раз сбавил обороты во втором тайме — то, что хотели от «Сочи». Причём, если петербуржцы не стали добивать, и это было нормальным явлением, это определённый фэйр-плей. А если бы «Сочи» так сделал, их бы назвали «никчёмными футболистами». Здесь две стороны медали.

Если бы «Зениту» сказали: «Если вы выиграете 10:0, то прямо сегодня станете чемпионами», — команда добила бы ЦСКА. Самое интересное, что ничего не изменилось с момента, как ЦСКА проиграл 1:5 «Лудогорцу» (в Лиге Европы. — NEWS.ru). Даже Дзюба в этом матче вспомнил молодость и вдруг стал скоростным нападающим. Защита такова, что Дзюба опережал её, делал всё, что хотел. Я согласен, воспитывайте молодёжь, отдавайте её в аренду, но нельзя молодых игроков всё время ставить. Это же бюджет клуба. Я понимаю, что хочется показать, мол, вот смотрите, у нас Вадим Карпов, которому 17 лет. Только вот он не подпрыгивает, когда Иванович с углового забивает мяч. Все знают, что Бранислава Ивановича надо держать, но никто этого не делал.

— ЦСКА выступил, что вы нападаете на клуб...

— Это не так, я объективно говорю, что нужны перемены, потому что рассказы Гончаренко, что вот-вот, вот сейчас эта молодёжь всё сделает — это манипуляция мнением болельщиков. Да, Карпову 17, да Дивееву 20, но вы ж всё время проигрываете. Возьмите и выпустите 15-летнего ещё. И что? Огромные деньги, которые вкладываются в клуб, просто-напросто улетают. Вон, Тедеско пришёл, у него времени было три месяца, и он изменил игру. «Спартак» стал боевой единицей. А Гончаренко уже два года на посту наставника, и мы всё ждём перемен. Сколько ещё? Пять или десять лет ожидания? Я считаю, что ему не надо позорить клуб. Пусть пишет заявление об отставке и уходит. Я уверен, что это даст определённую встряску клубу, и ЦСКА, как минимум, будет играть в еврокубках. А если так продолжать, то я убеждён, что ЦСКА не попадёт в еврокубки.

— А зачем вообще надо было продлевать соглашение с Гончаренко, учитывая, что в последнее время его результат работы отрицательный?

— Я абсолютно согласен. Это и мой вопрос, который тоже поднимал. Думаю, руководство в связи с пандемией, когда закрыты границы и сложно вести переговоры с разными тренерами, просто продлило соглашение на год для того, чтобы после завершения самоизоляции вести осознанно переговоры с тренерским штабом. Но я думаю, что те же братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, который в «Торпедо», были бы лучше, чем Гончаренко. Здесь не надо многому обучать. В штабе к тому же есть Овчинников, Виктор Онопко. Мы знаем Сергея Овчинникова как человека с характером. Думаю, что на оставшиеся семь матчей его надо сделать исполняющим обязанности и посмотреть, как всё это будет. Но я уверен, мы увидим определённые перемены. Идти в направлении, в котором двигался Гончаренко, нельзя. Его должны уволить.

— Вы правильно заметили, что питерцы по ходу второго тайма просто пожалели «армейцев». Почему у ЦСКА абсолютно не складывалась игра?

— Всё время одно и то же: выставляются три защитника, которые неделю до этого также играли с «Арсеналом», который забил «армейцам» три мяча. Ничего не меняется тактически — Гончаренко играет в 3-6-1. Но нет ни опорных, да вообще никого нет. Защита текущего состава слабая. Мы понимаем, что все делают сноску, что это молодые ребята, но сколько можно ждать их взросления? «Зенит», вот, делает правильно. Руководство взяло Андрея Мостового и отдало в аренду в «Сочи». И он очень хорошо себя показывает в южном клубе. Думаю, что «Зенит» может уже его забирать, и игрок не окажется лишним. Также мог поступить и ЦСКА, отдать туда, где человек будет играть, где на него не будет давления, где тот же защитник Карпов будет расти. Мы не будем сейчас анализировать каждый момент встречи, но в центральной зоне нет опорных. Я считаю, что Обляков с Ахметовым — это атакующие полузащитники. Два молодых вместе с Васиным в обороне, плюс опорных нет, плюс никто не помогает — конечно, их все разрывают.

— А сможет ли Вагнер Лав, о котором ведутся разговоры, чему-то научить молодых?

— Я вообще не думаю, что он придёт в ЦСКА. Для чего его приглашать? Ему 36 лет. Да, он много лет провёл в команде, но, если бы он был какой-нибудь немецкой национальности, который придёт и будет поднимать дух команды, то ладно. Но он бразилец, который любит выпить, погулять, к футболу у него давно не то отношение. Это как помощь своему бывшему футболисту. Как человек, который реально придёт и что-то изменит, не думаю, что он на это способен. А если изменит, то это будет позор, что Вагнер Лав, которому 36 лет, лучше, чем атакующая группа ЦСКА. И кто бы что ни говорил, я считаю, что тут дело не в деньгах. Можно за небольшие деньги находить хороших специалистов.

— Если обращаться к немецким специалистам, вон, Андре Шюррле, например, пришёл в «Спартак» и ничего не показал, игроков так и не научил...

— Шюррле или Хёведес — профессионалы, но Шюррле физически уже не очень. Они оба пришли на закате карьеры, в том возрасте, когда люди думают закончить, но раз предлагают поиграть, то почему бы не переехать и не посмотреть, что да как. Просто у них нет мотивации. Я вообще считаю, что таких возрастных игроков лучше не приглашать. Как правило, они постоянно лечатся от травм. Футболист, который полностью здоров, энергичен и может выступать на хорошем уровне, играя в Германии, не переедет в Россию.

«Если Миранчук уйдёт из „Локомотива“, то клуб вообще станет аутсайдером»

— Ещё одна встреча, на которой хотелось бы остановиться, «Локомотив» — «Оренбург» (1:0). Как оцените дебют нового главного тренера Николича и акцию болельщиков, многие из которых покинули стадион после 20-й минуты?

— Отставка Юрия Сёмина — это абсолютно неправильно, и все болельщики считают также. Думаю, что фанатов «Локомотива» значительно поубавилось. Сейчас в «Локомотиве» вспышка «вируса Смолова». Не COVID-19, а Смолов-9, потому что Федька всё забить никак не может. Вон, «Сельта» обыграла «Алавес» 6:0, из шести мячей забили все, кому не лень, кроме Феди. Здесь выходит Марио — пустые ворота, где невозможно не забить, а попадает в штангу. Эдер даже в створ ворот не попадает. Вот я и говорю: синдром Федьки Смолова.

Алексей Миранчук Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алексей Миранчук Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Зато в атаках «красно-зелёных» центральной фигурой был Алексей Миранчук — он создавал практически все острые моменты. Как думаете, стоит ли ждать парня в Европе?

— Вне зависимости от того, кто и что там хочет, несмотря на то что Сёмин заявлял, что не отпустил его в «Милан», у Лёши прописано, что, если он захочет или кто-то заплатит, у него есть отступные, и он спокойно покинет клуб. Это уже утка. Если бы «Милан» хотел, его приобрели бы. Но если Миранчук уйдёт из «Локомотива», то клуб вообще станет аутсайдером. Ушёл Сёмин, а направление Кикнадзе попахивает...

Сейчас «Локомотиву» просто повезло, что так сложилось у ближайшего конкурента «Ростова», команда может зацепиться за третье место. Да и ЦСКА, как я уже сказал, выглядит неважно. Так что «Локо», скорее всего, займёт третье место, потому что второе будет за «Краснодаром». А вот если «красно-синие» встряхнутся и начнут играть, то «Локомотив» в следующем сезоне пойдёт ближе к пятому месту. Безусловно Миранчуки — основная боевая единица команды. Но «Оренбург», который играет против тренера-югослава — мой совет — не должен выставлять такое количество югославов, если хочет добиться результата. Это ему просто к сведению.

— Вообще матч был очень грубым — арбитр Васильев показал 16 жёлтых карточек, три из которых привели к удалениям, а «Локомотив» в большинстве едва не упустил победу и не смог реализовать пенальти. Можете припомнить хоть один футбольный матч с такими цифрами горчичников?

— Я не статист, но тут дело в том, что со стороны «Локомотива» — это был важный матч. Николичу было необходимо побеждать, потому что если бы он проиграл, то мало бы не показалось ни тренеру, ни Кикнадзе с Мещеряковым. Было брошено всё на то, чтобы выиграть. А «Оренбург», по ощущениям, первый тайм вообще просто спал. Много странного в этом матче.

«Сочи» не хочет быть в подтанцовке у «Ростова»

— И в заключении матч «Краснодар» — «Динамо», который также оказался под ударом коронавируса. На этот раз инфекция была обнаружена у «бело-голубых», а владелец «быков» Сергей Галицкий оказался благороднее Ротенберга и согласился перенести встречу на 19 июля. Правильное ли это решение?

— Во-первых, я бы не сказал, что Галицкий оказался благороднее. Что это значит? Это бизнес и ничего иного. Если «Сочи» было невыгодно переносить матч, то Галицкому наоборот. Его команде играть 19-го числа, после окончания чемпионата, лучше, потому что коллектив борется за второе место. Тогда уже будет понятно, нужно ли что-то «Динамо», с каким счётом нужно играть. А если «Динамо» ничего не будет нужно, то они вообще могут выйти молодым составом. Для Галицкого перенесённый матч, как и для «Динамо», удобен — обе команды будут знать расклад конкурентов. Так что он сделал всё грамотно. Сейчас Галицкий уже находится в выгодных условиях — у него на неделю для подготовки команды стало больше, тем более «Краснодар» проиграл в товарищеской встрече «Сочи» до начала рестарта. Значит, коллектив не совсем хорошо выглядит. Это идеальный вариант. Не надо тут говорить о благородстве. Всё это, конечно, очень красиво, но в футболе на каждую команду тратится большое количество денег. Тот же «Сочи», к примеру, работал, готовился к данному дню. И из-за того, что кто-то со стороны сделал всё неправильно, и более того скрывал, хотя об этом было известно ещё десять дней назад, то сейчас выливать грязь на «Сочи» нельзя. «Сочи» — клуб, который ни в каких коалициях не участвует, это независимый коллектив, слава богу. Чем больше таких клубов будет, а не договорных, тем чище станет футбол. «Сочи» просто не купился на манипуляции «Ростова». Они не хотят быть в их подтанцовке. «Сочи» есть «Сочи», они говорят, чтобы «Ростов» плясал под них. Вот и всё.

— Разве можно назвать «Сочи» с их «Газпромом» и таким количеством игроков из «Зенита» независимым?

— Это не третий «Зенит». Это умная бизнес-модель. Если бы я был руководителем клуба, к примеру, «Урала», и, если бы я договорился с тем же «Зенитом» или «Манчестер Юнайтед», что у меня будут играть их несколько футболистов, что здесь плохого? Ты берёшь качественных игроков, которых ты сам не можешь купить за такие деньги. Если это правильно распределить, то получается выгодно. Так что тут никаких моментов про «Зенит» нет. Когда я владел донецким «Металлургом», мы брали, допустим, игроков из «Шахтёра». И очень хорошо. Того же Карпова можно было отдать, и пусть он наигрывает опыт. А в ЦСКА должны выступать уже готовые футболисты. Есть два пути развития клуба: один — воспитание молодёжи и последующая продажа — бизнес-модель, другая — завоевание трофеев и участие в еврокубках даёт другие дивиденды, других спонсоров. Ты не можешь и детей воспитывать, и всё выигрывать. Посмотрите на «Барселону», там один-два игрока-воспитанника, остальные — футболисты, которых купили. Выставлять 17-летнего парня — это смешно.

«Прядкин — это второй Мутко»

Сергей Прядкин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы правильно заметили насчёт переноса — следующая игра москвичей, как и ростовчан, должна состояться в субботу, 27 июня. Резервных дат для переноса не осталось. Президент РПЛ Сергей Прядкин молчит и не показывается из своего кокона. Почему так происходит?

— Это вопросы к Прядкину, мне сложно это комментировать. Я вообще думаю, что с приходом Александра Дюкова мы видим, как происходят небольшие перемены в лучшую сторону. Мне очень нравится, что РФС вышел с тем, чтобы привлечь частный капитал в футбол и убрать государственный бюджет, который пилится, и все, кто приходит в клуб, начинают его разворовывать. Частные клубы — это совсем другое. Я уверен, что направлению, которое было в запущении все предыдущие годы, нужна административная реформа в РФС. Вон, даже после скандала между «Зенитом» и «Спартаком» на Кубок России уволили двоих сотрудников. Безусловно, это пожинание плодов предыдущего руководства. Будут ещё определённые чистки и выстраивание администрации, и механизм в итоге станет работать. Александр Валерьевич — системный человек, он выстроил не один бизнес, делает их успешными. Я уверен, что российский футбол идёт сейчас в правильном направлении. Наконец, появился хозяин. При всём уважении к Виталию Леонтьевичу [Мутко], он был везде и нигде. И вот как раз Прядкин — это второй Виталий Леонтьевич. Сейчас всё будет меняться, выстраиваться по-новому.

— Почему перед рестартом РПЛ и РФС не проработали регламент? Было бы неплохо его смягчить, чтобы на карантин отправлялись не все игроки, которые контактировали с заразившимся членом команды, а только те, которые сдали положительный тест на коронавирус, как в Англии, например.

— Было бы неплохо провести определённые реформы. Алаев как раз недавно выступал на эту тему. Никто не знает, как ситуация с пандемией будет развиваться. Поэтому тут всё происходит в ручном режиме. Я согласен, что Прядкин, учитывая, что он глава лиги, должен чаще всех появляться в средствах массовой информации, на телевидении и объяснять происходящее, а не журналисты должны самостоятельно додумывать. Он должен давать все разъяснения. Тот же матч «Сочи» — «Ростов», к примеру. Нужно было разъяснить, потому что это первый матч, на котором сфокусировано всё внимание. Сейчас мы видим, что таких встрясок больших не будет, всё встанет на свои места. Не зависит ничего от РФС, а Роспотребнадзор изменит немного требования, как вы заметили, в английском варианте.

Вон, в «Динамо» мой футболист Каборе заболел. Взяли и изолировали двоих-троих, через два дня взяли у всех остальных — если всё чисто, то почему бы им не играть? Это нормальный вариант. В Белоруссии так происходит. Не надо всю команду на 14 дней на карантин отправлять. Не надо перебарщивать. РФС сейчас ведёт переговоры с Роспотребнадзором, чтобы смягчить ситуацию.

Во всём мире почему нет таких переполохов? Потому что подход санитарных норм грамотный. Если бы везде было, как в России, то чемпионаты не вернулись бы. 14 дней карантина — это две-три игры в нынешних реалиях. Я думаю, что в итоге Роспотребнадзор даст послабление, и следующие команды не будет так «колбасить», они смогут играть. Ну, заболел один человек, как будто травму получил.

— Как сделала «Уфа».

— Именно. «Уфа» очень грамотно поступила, они его вывели из заявки и контакта с командой. Остальные футболисты здоровы и нормально сыграли с «Тамбовом». Это грамотный пример, необходимо отдать должное. Команды договорились и сыграли. А футболист был изолирован. И ни на что это не повлияло. Этот пример необходимо взять за основу, тогда никаких проблем не будет.