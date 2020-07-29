Селюк назвал борьбу за Кокорина соревнованием «тупого и ещё тупее»

https://static.news.ru/photo/f49b844a-d183-11ea-820c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину, который провёл сезон на правах аренды за «Сочи».

Самая большая проблема заключается не в том, кто хочет купить. Когда смотришь на слухи вокруг Кокорина, становится грустно за российский футбол. В этом отношении правильно сказал Аршавин. Человек вышел из тюрьмы, отсидев год, не тренировавшись сыграл пять игр и уже все начали за него бороться, сразу лучший. Что ж у нас за чемпионат такой дерьмовый, — сказал Селюк корреспонденту NEWS.ru.

По его словам форвард является талантливым игроком, но в матчах с серьёзным соперником он теряется.

Ощущение, что у нас трансферы — это соревнования тупого и ещё тупее, глупость на глупости. Если бы я представлял интересы Кокорина, то посоветовал бы идти только в «Зенит». Лучше за меньшие деньги, но туда. Это радость тренировок, побед, игры в ЛЧ, трофеев, — заключил Селюк.

Известно, что Кокорин вторую часть сезона-2019/20 провёл в аренде в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) — ФК «Сочи», в составе которого забил семь мячей в девяти матчах. Соглашение 29-летнего форварда с питерским клубом истекает 31 июля 2020 года.