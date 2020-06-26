Сборная России по футболу узнала своё расписание матчей в Лиге наций

https://static.news.ru/photo/36473d40-b7ca-11ea-8364-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь группового этапа Лиги наций.

Российская сборная проведёт домашний матч с командой Сербии 3 сентября, а затем сыграет с ними 18 ноября. Против сборной Венгрии россияне сыграют в гостях 6 сентября, дома — 14 октября. С Турцией сборная России проведёт домашний матч 11 октября и 15 ноября сыграет на выезде, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее стало известно, что отборочные матчи европейских сборных на чемпионат мира по футболу 2022 года пройдут с марта по ноябрь 2021 года. Встречи будут проходить в окна для международных матчей, в каждом из которых команды смогут провести две или три игры, писал NEWS.ru.