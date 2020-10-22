Сборная России по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА

https://static.news.ru/photo/62c7db6e-143f-11eb-b2b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/Global Look Press

Сборная России по футболу в октябрьском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) опустилась на две позиции и занимает 34-е место, свидетельствует обновлённый рейтинг организации.

Первая пятёрка осталась без изменений: лидирует соперник россиян по групповому этапу Евро-2020 (перенесён на 2021 год из-за коронавируса) сборная Бельгии, второе и третье остались за Францией и Бразилией. Четвёртое сохранила за собой Англия, пятое — Португалия.

Между тем Испания поднялась на одну позицию, занимает шестую строчку, сместив Уругвай на седьмое место. Также в рейтинге поднялась Аргентина (+1) и занимает восьмое место, серебряные призёры ЧМ-2018 хорваты опустились на девятое место. Колумбия остались на десятом месте.

Сборная Дании, которая также является соперником России на ЧЕ, поднялась с 16-го на 13-е место. Финляндия, с которой предстоит встретиться подопечным Станислава Черчесова на Евро, поднялась на 55-е место (+1).

Наибольшее повышение в рейтинге у сборной Мальты, которая поднялась на шесть позиций и занимает 180-е место. Сборная Румыния больше всех опустилась в рейтинге — минус десять позиций и 44-е место.

Ранее сообщалось, что российские футбольные клубы потратили в общей сложности $75,7 млн на усиление составов в летнее трансферное окно. РФ стала девятой в мире по этому показателю, писал NEWS.ru.