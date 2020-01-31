Состав казанского футбольного клуба «Рубин» пополнился бразильским защитником Пабло Сантосом.
Сантос перешёл в аренду из португальской «Браги», за которую успел сыграть в 47 матчах, забив пять мячей. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона и включает право выкупа 27-летнего футболиста, сообщает пресс-служба «Рубина».
Переход полузащитника Бруну Фернандеша из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» официально завершён. Пресс-служба английского футбольного клуба объявила о подписании контракта с португальцем на 5,5 года. Соглашение предусматривает возможность продления ещё на год, писал ранее NEWS.ru.
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