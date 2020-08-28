«Рубин» и «Тамбов» выдали результативную ничью в день Казани

https://static.news.ru/photo/9913e64e-eaec-11ea-a83d-fa163e074e61_660.jpg Фото: rubin-kazan.ru

В матче шестого тура РПЛ в Казани местный «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом».

30 августа в Казани отмечают День города. Команды прониклись праздничной атмосферой и выдали результативный матч с драматичной концовкой. Гости открыли счёт на 15-й минуте, отличился Александр Карапетян. Сербский нападающий казанцев Джордже Деспотович под занавес первого тайма отыграл отставание. Ближе к финалу матча «Тамбов» снова вышел вперёд — мяч на счету Павла Карасёва (84-я минута). В самой концовке хозяева всё-таки отыгрались, на 90-й минуте свой второй гол забил Деспотович. Итоговый результат — 2:2.

«Тамбов» после этой игры остался в подвале турнирной таблицы — 14-е место и четыре очка. «Рубин» с восемью очками занимает девятую строчку.

Как сообщал NEWS.ru, в другой встрече шестого тура РПЛ «ЦСКА» в Грозном крупно победил местный «Ахмат» — 3:0. Первое место в турнирной таблице пока за московским «Спартаком».