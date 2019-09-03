https://static.news.ru/photo/e00b2b10-ce5b-11e9-9c63-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcrostov/facebook.com

Футбольный клуб «Ростов» погасил задолженность в размере 12 млн рублей перед управляющей компанией стадиона «Ростов Арена» ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за проведение на арене матчей в прошлом сезоне и теперь может дальше проводить игры.

Как говорится в сообщении пресс-службы ФГУП, ранее клубу было сделано предложение о расторжении договора из-за того, что «Ростов» не расплатился за проведение игр сезона 2018–2019 годов и не оплачивал проведение матчей сезона 2019–2020 годов. Кроме того, когда сумма долга стала критической, а требования по улучшению стадиона клубом были необоснованными, им предложили «расторгнуть договор и уйти со стадиона».

После этого ФК «Ростов» погасил остаток задолженности за матчи прошлого сезона в размере около 12 млн рублей, подписал акты и оплатил 80% стоимости матчей текущего сезона (около 6 млн рублей), — говорится в сообщении.

Таким образом, договор действует в полной мере, и клуб может дальше проводить игры на «Ростов Арене».

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