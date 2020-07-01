«Ростов» и «Сочи» спаслись в добавленное время в домашних матчах РПЛ

https://static.news.ru/photo/6a0ff610-bbdc-11ea-8c18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Две заключительные встречи 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) завершились с одинаковым счётом 1:1.

В южном дерби «Ростов» до истечения основного времени поединка уступал «Краснодару» – 0:1. Счёт на 13-й минуте открыл шведский форвард «быков» Маркус Берг. Однако в компенсированное ко второму тайму время арбитр Виталий Мешков при помощи VAR назначил пенальти в ворота гостей. При этом пауза для принятия этого решения затянулась почти на десять минут.

В итоге вышедший на замену болгарский полузащитник ростовчан Ивелин Попов реализовал 11-метровый уже на 11-й добавленной минуте (изначально рефери добавил лишь шесть минут к основному времени матча), а в общей сложности команды переиграли во второй половине более 19 (!) минут.

С учётом же компенсированного времени первого тайма общая продолжительность матча составила 111 минут 15 секунд – это рекорд РПЛ.

По похожему сценарию развивались события во встрече ФК «Сочи» и московского «Динамо». Правда, первый мяч здесь был забит уже после перерыва – на 57-й минуте форвард «бело-голубых» Николай Комличенко реализовал заработанный им же пенальти.

«Курортники» отыгрались также благодаря точному удару с 11-метровой отметки, который исполнил на 90+2-й минуте Александр Кокорин.

После 25-го тура лидирующий в РПЛ петербургский «Зенит» увеличил отрыв от занимающего второе место столичного «Локомотива» (59 очков против 48) и уже в ближайший уик-энд может официально оформить второй кряду чемпионский титул – если победит в гостях идущий третьим «Краснодар» (45 очков).

«Ростов» (42 очка) занимает четвёртую строчку в турнирной таблице, московские «армейцы» (40) – пятое.

«Зенит» в завершившемся туре добыл выездную победу у «Тамбова» тоже в компенсированное время, писал ранее NEWS.ru.