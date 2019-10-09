По итогам Бюро Исполкома Российского футбольного союза (РФС) были утверждены арбитры, которые вошли в список кандидатов в лист ФИФА на 2020 год.
Пресс-служба РФС опубликовала список, в который вошли судьи Сергей Карасёв, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Владимир Москалев.
Помимо этого, в список вошли четыре главных арбитра — женщины: Анастасия Пустовойтова, Марина Крупская, Вера Опейкина и Александра Пономарёва.
Также в списке присутствуют 16 ассистентов судей, шесть арбитров, обслуживающих матчи по футзалу, и четыре специалиста, которые работают на матчах по пляжному футболу.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что Пустовойтова добавлена в список судей на матчи Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), писал News.ru.
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