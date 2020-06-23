Российские футбольные клубы проведут собрание из-за «вакханалии в РПЛ»

https://static.news.ru/photo/54abe344-b540-11ea-843f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Руководство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение провести 23 июня общее собрание, связанное с обсуждением возможных послаблений регламента возобновления сезона-2019/20 в вопросе изоляции игроков с подтверждённым коронавирусом.

Клубы РПЛ хотят закончить вакханалию, понимая, что руководство лиги начинает их сталкивать лбами, сообщает Metaratings.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба, так как основной состав команды был вынужден уйти на карантин из-за случаев заражения коронавирусом.

Помимо этого СМИ сообщали, что тест игрока футбольного клуба «Уфа» на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Также весь состав московского «Динамо» оказался на карантине из-за обнаружения коронавируса у нападающего Клинтона Н’Жье.