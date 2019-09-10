https://static.news.ru/photo/987fa9a6-d392-11e9-8889-fa163e074e61_660.jpgСборная России по футболуФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сборная России по футболу вернулась в Москву после матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против национальной команды Казахстана.
Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе 9 сентября и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Единственный мяч в ворота соперника с передачи полузащитника Александра Головина забил защитник Марио Фернандес на 89-й минуте.
Прилетели в Москву! До новых встреч, друзья, — сообщила пресс-служба сборной в своём Twitter в 3:32 ночи по московскому времени.