https://static.news.ru/photo/987fa9a6-d392-11e9-8889-fa163e074e61_660.jpg Сборная России по футболу Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сборная России по футболу вернулась в Москву после матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против национальной команды Казахстана.

Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе 9 сентября и завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Единственный мяч в ворота соперника с передачи полузащитника Александра Головина забил защитник Марио Фернандес на 89-й минуте.

Прилетели в Москву! До новых встреч, друзья, — сообщила пресс-служба сборной в своём Twitter в 3:32 ночи по московскому времени.

Прилетели в Москву!

До новых встреч, друзья! pic.twitter.com/P3GGk9GkSU — Сборная России (@TeamRussia) September 10, 2019

Россия набрала 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I, отставая от лидирующей Бельгии на три балла.

Следующая встреча состоится 10 октября против сборной Шотландии в Москве на стадионе «Лужники». Казахстан сразится с Кипром.

Сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 1:1, писал News.ru.