https://static.news.ru/photo/499e8194-d33e-11e9-ab25-fa163e074e61_660.jpg Фото: affa.az

Сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 1:1.

В составе хорватов голом отметился Лука Модрич, который открыл счёт на 11-й минуте. Полузащитник реализовал пенальти. У хозяев отличился во втором тайме Тамкин Хализаде, ассистировал ему форвард московского «Динамо» Рамиль Шейдаев.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, защищающий цвета сборной Хорватии, провёл на поле все 90 минут.

Российская сборная выиграла выездной отборочный матч чемпионата Европы 2020 года у команды Шотландии со счётом 2:1, писал ранее News.ru.