Российская премьер-лига выразила соболезнования Гончаренко

— Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð³Ð° (@premierliga) July 6, 2020
Ранее футбольный клуб ЦСКА сообщил о скоропостижной смерти матери главного тренера московской команды Виктора Гончаренко. Клуб выразил соболезнования тренеру и его семье.
Незадолго до этого СМИ сообщали, что после поражения от «Зенита» (0:4) главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако руководство ЦСКА не приняло отставку. Специалист уезжал в Белоруссию, но спустя несколько дней Гончаренко вернулся в команду. После московского дерби Гончаренко пожалел о своём поступке и принёс извинения футболистам, писал NEWS.ru.