Российская премьер-лига выразила соболезнования Гончаренко

https://static.news.ru/photo/f340a038-bf6f-11ea-ba4c-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) выразила соболезнования главному тренеру московского футбольного клуба ЦСКА Виктору Гончаренко в связи со смертью матери.

Сообщение опубликовано на официальной странице РПЛ в Twitter.

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Ранее футбольный клуб ЦСКА сообщил о скоропостижной смерти матери главного тренера московской команды Виктора Гончаренко. Клуб выразил соболезнования тренеру и его семье.

Незадолго до этого СМИ сообщали, что после поражения от «Зенита» (0:4) главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию, однако руководство ЦСКА не приняло отставку. Специалист уезжал в Белоруссию, но спустя несколько дней Гончаренко вернулся в команду. После московского дерби Гончаренко пожалел о своём поступке и принёс извинения футболистам, писал NEWS.ru.