Матч между сборными Словении и Португалии стал самым трагичным противостоянием на сегодняшний день на Евро-2024. Криштиану Ронадлу не смог забить ни одного мяча на протяжении 120 минут основного и дополнительного времени.
Единственный шанс обойтись без серии пенальти сборная Португалии получила на 105-й минуте, заработав 11-метровый по ходу игры. Его ожидаемо вышел бить Криштиану, но вратарь сборной Словении Ян Облак каким-то чудом отразил сложнейший мяч. После этого Роналду откровенно разрыдался прямо на поле на глазах у болельщиков и товарищей по команде. В результате к 120-й минуте на табло горели два нуля, а словенские болельщики, похоже, начали верить в чудо.
Но чудес не бывает — в серии пенальти вратарь португальцев Диего Кошта не пропустил ни одного мяча, а Ян Облак не смог ни разу спасти свои ворота. Со счетом 3:0 по пенальти сборная Португалии выходит в одну четвертую финала Чемпионата Европы. Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Португалии и Словении.
Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press
Португалия - Словения, Финальный раунд, 1/8 финала, Франкфурт-Арена, Португалец Пепе (слева), Бенджамина Сешко (справа)
Фото: IMAGO/Julia Rahn/Global Look Press
Чемпионат Европы по футболу 2024, 1/8 финала Португалия - Словения, Криштиану Роналду
Фото: Torsten Silz/dpa/Global Look Press
Чемпионат Европы 2024 года, Португалия — Словения, финал, 1/8 финала, Франкфурт-Арена, португалец Бруну Фернандеш (слева) и словенец Адам Гнезда Церин
Фото: IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press
Бруно Фернандеш Португалия - Адам Гнезда Церин Словения
Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Криштиану Роналду (слева) и тренер сборной Португалии Роберто Мартинес празднуют победу после серии пенальти.
Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вратарь сборной Словении Ян Облак, пенальти Криштиану Роналду из сборной Португалии во время футбольного матча Евро-2024 между сборными Португалии и Словении
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Игрок сборной Португалии Нуну Мендеш и игрок сборной Словении Ванья Дркушич (справа) в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Португалии и Словении.
Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press
Рафаэл Леао из Португалии борется за мяч с вратарем сборной Словении Видом Белечем во время футбольного матча Евро-2024 между Португалией и Словенией