Роналду снова рыдает. Отбитый пенальти чуть не похоронил сборную Португалии

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Игроки сборной Португалии Криштиану Роналду и Диогу Дало (справа) в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 между сборными Португалии и Словении

Матч между сборными Словении и Португалии стал самым трагичным противостоянием на сегодняшний день на Евро-2024. Криштиану Ронадлу не смог забить ни одного мяча на протяжении 120 минут основного и дополнительного времени.

Единственный шанс обойтись без серии пенальти сборная Португалии получила на 105-й минуте, заработав 11-метровый по ходу игры. Его ожидаемо вышел бить Криштиану, но вратарь сборной Словении Ян Облак каким-то чудом отразил сложнейший мяч. После этого Роналду откровенно разрыдался прямо на поле на глазах у болельщиков и товарищей по команде. В результате к 120-й минуте на табло горели два нуля, а словенские болельщики, похоже, начали верить в чудо.

Но чудес не бывает — в серии пенальти вратарь португальцев Диего Кошта не пропустил ни одного мяча, а Ян Облак не смог ни разу спасти свои ворота. Со счетом 3:0 по пенальти сборная Португалии выходит в одну четвертую финала Чемпионата Европы. Самые яркие моменты матча — в галерее NEWS.ru.

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