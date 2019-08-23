Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда покинет национальную команду.
У меня есть мотивация продолжать выступать за команду. Я уйду из команды, только если меня перестанут вызывать. Я пока не думал о чемпионате мира в Катаре, но не исключаю, что смогу выступить на мундиале, — приводит слова Роналду AS.
34-летний форвард защищает цвета национальной сборной с 2003 года. Он сыграл за Португалию 158 игр и забил 88 голов. В составе команды он выиграл чемпионат Европы 2016 года и победил в Лиге Наций 2019 года.
Португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что не прочь пообедать со своим извечным соперником аргентинцем Лионелем Месси, писал News.ru.