https://static.news.ru/photo/5d0f85ca-c574-11e9-b6a8-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Dpi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда покинет национальную команду.

У меня есть мотивация продолжать выступать за команду. Я уйду из команды, только если меня перестанут вызывать. Я пока не думал о чемпионате мира в Катаре, но не исключаю, что смогу выступить на мундиале, — приводит слова Роналду AS.

34-летний форвард защищает цвета национальной сборной с 2003 года. Он сыграл за Португалию 158 игр и забил 88 голов. В составе команды он выиграл чемпионат Европы 2016 года и победил в Лиге Наций 2019 года.

Португальский форвард итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что не прочь пообедать со своим извечным соперником аргентинцем Лионелем Месси, писал News.ru.