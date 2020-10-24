РФС возмутился работой судей на матче «Краснодар» — «Спартак»

Скандал вокруг работы судейской бригады во главе с Владиславом Безбородовым на матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» набирает обороты. Мнениями уже обменялись руководители клубов.
Гендир «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал Безбородова, его московский коллега Газизов мягко напомнил об обратной ситуации, когда эти команды встречались весной. Высказался и Российский футбольный союз (РФС).
Как
В РФС разочарованы и возмущены работой Безбородова. Судейство в игре с «Краснодаром» было на низком уровне. Если эта судейская бригада позволит себе такую работу ещё раз, то могут закончить карьеру, — заявил источник.
«Спартак» на выезде победил со счетом 3:1. Владимир Хашиг уверен, что первый мяч гостей был засчитан ошибочно, равно как ошибкой оказалось и решение судей не засчитать гол «Краснодара».
Как ранее сообщал NEWS.ru, «Спартак» после победы над «Краснодаром» предложил новый контракт главному тренеру команды Доменико Тедеско. В клубе отметили, что специалист вправе сам определяться со своим будущим.