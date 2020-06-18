РФС не рассматривает увеличение числа болельщиков на стадионах

https://static.news.ru/photo/c308e64c-b159-11ea-a7cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что РФС на данный момент не обсуждает вопрос увеличения количества болельщиков на стадионах на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сейчас мы не обсуждаем вопрос увеличения до 30 процентов. Мы должны быть уверены, что это работает.​После того, как пройдёт первый тур, мы проведём анализ по последующим шагам. Наша задача — максимально аккуратно реализовать те возможностями, которые даны властями и Роспотребнадзором. Если мы вернёмся в прошлую реальность, когда можно было много чего позволить на трибунах, всё будет печально, — сказал Алаев на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона РПЛ 2019/20.

Он добавил, что в текущей ситуации улучшить ситуацию может совместная работа РФС и болельщиков.

Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) и Роспотребнадзор согласовали возобновление приостановленного из-за пандемии коронавируса чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями на трибунах, причём число болельщиков в чаше арены во время матча не должно превышать 10 процентов от общей вместимости стадиона. Позже сообщалось, что планируется увеличение болельщиков на 30 процентов.

Ранее Александр Алаев сообщил, что РФС проведёт расследование эпизода относительно ФК «Ростов», где у шести игроков накануне матча в Сочи обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Организация приняла решение относительно клуба. В РФС сообщили, что в случае неявки на матч или отказа «Сочи» переносить игру, «Ростову» будет засчитано техническое поражение.