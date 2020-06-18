В РФС приняли решение по «Ростову»

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что РФС проведёт расследование эпизода относительно ФК «Ростов», где у шести игроков накануне матча в Сочи обнаружены признаки коронавирусной инфекции

Мы проведём расследование, должны разобраться в этом эпизоде. Произошедшее в «Ростове» — большая проблема. И на исполкоме, и на общем собрании всегда говорили, что, к сожалению, в тех условиях, в которых мы должны заканчивать турнир, нет возможности переноса игр. Все клубы нашу позицию приняли, — сказал Алаев на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона РПЛ 2019/20.

Тем не менее в текущей ситуации РФС понимает, что теоретическая возможность переноса именно этой игры существует. Единственная дата — 19 июля, так как не «Сочи», ни «Ростов» не являются участниками Кубка России (именно 19 июля пройдут полуфиналы Кубка страны), они могут сыграть.

Это можно реализовать только при желании обоих клубов. Один — соблюдает полностью регламент, другой — проводит контрольные игры, — добавил он.

В случае неявки на матч или отказа «Сочи» переносить игру, «Ростову» будет засчитано техническое поражение.

Никому не стоит нарушать правила карантина. Мы надеемся, что ФК «Ростов», где 42 человека находятся на самоизоляции, успешно пройдут этот путь и со следующей недели приступят к тренировкам, — заключил он.

Несмотря на ситуацию в «Ростове», «Сочи» хочет провести матч с «Ростовом» несмотря на коронавирус в клубе. В сочинском клубе отмечают, что из-за плотности календаря они не видят возможности в переносе матча на другую дату. При этом «Сочи» гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры, писал NEWS.ru.