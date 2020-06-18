«Сочи» хочет провести матч с «Ростовом» несмотря на коронавирус в клубе

https://static.news.ru/photo/c23b4efc-b150-11ea-b473-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sochi Football Club/facebook.com

Футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» 19 июня.

Учитывая, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодёжной команды для участия в играх сезона-2019/20, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Сочи».

В сочинском клубе отмечают, что из-за плотности календаря они не видят возможности в переносе матча на другую дату. При этом «Сочи» гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры.

Ранее пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб за два дня до матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин. В коллективе отметили, что игроки полностью изолированы от команды. Как известно, с ними контактировали 42 сотрудника клуба — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. Также в сообщении отмечается, что клуб незамедлительно поставил в известность руководство, профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал NEWS.ru.